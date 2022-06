Épila celebró el primer fin de semana de junio las fiestas en honor a la Virgen de Rodanas, esperadas con mucha ilusión y en las que se disfrutó de actividades para toda la familia, compartiendo la alegría durante cuatro días inolvidables.

Los actos comenzaron el viernes 3 con la quedada de peñas, bajada del río Jalón, fiesta de la cerveza, imposición de bandas a las Reinas de las Fiestas por parte de la asociación de mujeres y concierto de la banda de música. Además, volvieron las vacas a las calles con un recorrido nuevo y una gran participación de aficionados.

El sábado 4 por la mañana se celebró la proclamación de las Reinas Infantiles 2022 en el salón de plenos de la Casa de la Villa. El alcalde de Épila, Jesús Bazán, junto a los miembros de la corporación municipal participaron en un entrañable acto en el que se despidió a las reinas infantiles salientes y se proclamó a las entrantes: Daniela, Miriam, Andrea, Noara, Henar, Inés, Martina y Amaia. Luego se realizó el anuncio oficial de las fiestas, seguido de la salida de la comparsa de gigantes y cabezudos. Por la tarde se celebró un nuevo encierro de vaquillas y el evento From trance to techno y, al anochecer, vaca de fuego y la música de la Orquesta La Pasarela Rioja y la disco móvil Obbe on tour.

El domingo 5 se celebró la misa en honor a Nuestra Señora de Rodanas y la ofrenda de flores a la Virgen con la Escuela de Jota Estilos D ‘Epila, la Asociación Banda de Música de Épila, las autoridades locales y las Reinas de Fiestas.

Y el lunes 6 se despidieron las fiestas por la mañana con la misa en honor a Nuestra Señora de Rodanas en la capilla del santuario y, por la tarde, con becerrada en la explanada del campo de fútbol del Santuario de Rodanas, para terminar los actos con la traca de fin de fiestas en la plaza de España de Épila.