El primer interesado en ganar a Argentina es el primer fan de Argentina fuera de Argentina. El seleccionador de Polonia todavía se expresa con la naturalidad del que está viviendo una experiencia nueva y, además, la vive entusiasmado, como si la hubiera deseado toda la vida. Y es así, en realidad. Todos esos sentimientos confluyen en una encrucijada, pero ante la que no tiene ninguna duda cuando se enfrenten la dos selecciones y Robert Lewandowski con Lionel Messi.

Czeslaw Michniewicz es un declarado seguidor de la albiceleste. Lo es desde los tiempos de Mario Alberto Kempes. Es la conexión lógica por una simple cuestión generacional. Michniewicz nació el 12 de febrero de 1970. Tenía ocho años cuando Marito Matador Kempes llevó a Argentina a conquistar su primer Mundial. Ahora, con 52, lleva muchos años idolatrando a otro jugador argentino. A otro 10. A uno al que verá más cerca que nunca.

"Cuando Messi metió el gol me abrazaron", dijo entre risas Michniewicz del último partido frente a México, aunque eso reforzara las opciones de Argentina ante el partido frente a su selección. En la concentración polaca, todos conocen la devoción del técnico por Leo y por la selección argentina. No la esconde. "Cuando Martino era entrenador del Barcelona viajé muchas veces para ver a Messi", comentó. Es la temporada (la 2013-14) que coincidió en la que Michniewicz no entrenó a ningún equipo.

Toda su carrera se ha desarrollado en equipos polacos. Entre 2017 y 2020 condujo a la selección sub-21. Recaló luego en el Legia de Varsovia y en enero accedió a la selección absoluta tras la marcha intempestiva de Paulo Sousa, que dejó el cargo para aprovechar una oferta del Flamengo. Ya lo despidieron en Río de Janeiro.

"No podemos jugar al empate porque eso nos haría perder, estaría el balón siempre cerca del área" Czeslaw Michniewicz - Seleccionador de Polonia

Los cálculos de Messi

No es de extrañar, por tanto, que Michniewicz confiese que vive "el mejor momento de mi vida" después de 19 años de carrera hallándose en vísperas de dirigir a Polonia frente a Argentina en un partido del Mundial y con opciones de clasificación. Su equipo pasará si gana y empata. Puede pasar aun perdiendo si hay un empate en el Arabia Saudí-México o México vence por menos de tres goles de diferencia.

Messi, que hoy superará a Maradona en partidos mundialistas y en goles si anota, seguirá avanzando si Argentina bate a Polonia, con un empate combinado con el empate en el otro partido y si empata y México gana por menos de tres goles de diferencia. Si el cuadro de Tata Martino lo consiguiera, se clasificaría solo en el caso de que venciera Polonia.

El admirador de Argentina espera la mejor versión de la selección. La que volteó a Italia el verano pasado en la finalísima entre los campeones de Europa y América. "No podemos jugar al empate porque eso nos haría perder, estaría el balón siempre cerca del área", comentó sin explayarse, aunque se mostró explicativo y didáctico incluso ante preguntas repetidas, como las que planteaban el duelo entre Lewandowski y Messi.

"No quiero parecer un filósofo, pero el fútbol consiste en marcar un gol y que no te lo marquen a ti" Lionel Scaloni - Seleccionador de Argentina

El tenis y el esquí

Michniewicz recordó, a la tercera vez, que no se trataba de un partido de tenis. Antes, para describir la fórmula para detener al astro argentino, le comparó con el exesquiador Alberto Tomba "salvando obstáculos, como en un eslálon". La fórmula de Polonia no consistirá en juntar todas las barras. Apeló a un comentario de Tata Martino respecto a que Messi no necesita mucho tiempo de intervención para ejecutar al rival. Tampoco Lionel Scaloni quiso ahondar en la comparación entre Lewandowski y Messi que tan fácil se presta.

El seleccionador argentino, a diferencia de Michniewicz, disfruta poco. Respira aliviado tras haber salvado la vida en el último partido. Gracias al gol de Messi que celebró el técnico polaco.

"No quiero parecer un filósofo, pero el fútbol consiste en marcar un gol y que no te lo marquen a ti". Era su reflexión trivial después de la apelación a la cordura que hizo tras ese último encuentro que fue un valle de lágrimas.