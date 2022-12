Los modelitos de principio de los 2000 son los modelitos de hoy. Sí, los de Nochevieja también. Seguro que alguna vez viste a algún familiar con un vestido de raso y corte palabra de honor en las fiestas de aquel 2005, o esos tops enseñando el ombligo que resurgían para fin de año cargados de lentejuelas... otra vez están aquí para ser acompañados de sombras de ojos flúor, purpurinas por doquier y botas plateadas -también han vuelto del pasado-.

Si quieres vestirte como mandan las tendencias este fin de año y no pasar para nada desapercibida, te proponemos algunos looks perfectos para la ocasión y a módicos precios.

No hay brindis sin lentejuelas

No se pueden comer las uvas ni hacer un brindis de categoría si en la sala nadie lleva unas lentejuelas. Son el 'must have' de los acontecimientos fiesteros, y este año están en todas y cada una de las propuestas de las tiendas 'low cost'.

En vestidos, trajes de chaqueta, bolsos, tops, calzado... no hay Nochevieja sin brillos y esta no vas a parar de brillar.

De largo y a bailar

Lo de calzarse un mini vestido con brillo, lentejuelas y buen escote es muy típico, aunque este año también se llevan mucho los vestidos largos, muy largos, además de los pantalones de campana o anchos combinados con un buen crop top o americana.

Si no quieres lucir pierna pero sí 'outfit', las principales marcas cuentan con opciones de terciopelo -o que quiere serlo-, polipiel, algodón con brillos, raso...

Para las que viven en sitios muy fríos, tampoco faltan los jerseys más fiesteros para despedir el 2022.

Total black

El negro nunca falla y en Nochevieja tampoco. El look 'total black' siempre es acierto asegurado y todas las tiendas tienen prendas apropiadas para esta fiesta en este color.

Si no quieres ir entera de negro siempre puedes combinar con complementos llamativos, como las botas plateadas, ora vez de rabiosa actualidad.

Lo más barato...

En tiempos de crisis, aprovechar las tiendas de moda más baratas para un look que puede que utilices solo una noche es perfecto. En Primark tienes todos los clones de las prendas de Inditex y Tendam.

... y lo más caro con sello Tamara Falcó

La firma Pedro del Hierro ha sacado una colección con el sello Tamara Falcó para estas Navidades. Prendas elegantes y perfectas para los eventos navideños de la mítica firma de moda.