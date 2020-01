El 18% de los mayores de 65 años están en riesgo de pobreza

El 18% de los mayores de 65 años en Aragón están en riesgo de pobreza, lo que supone más de 52.000 personas en la comunidad. Así se desprende del informe del Observatorio del Mayor 2019 elaborado por CCOO en colaboración con la Fundación 1º de Mayo. Esta situación, según explicó el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Julián Gutiérrez, supone «una serie de precariedades» entre los mayores y pensionistas. «El 34% no puede asumir gastos imprevistos, el 36% no puede irse de vacaciones, el 3% no puede comer carne, pescado o pollo un mínimo de dos veces por semana o el 6% no puede mantener una temperatura adecuada en su casa», dijo.

En Aragón, donde la pensión media por jubilación contributiva está en 1.190 euros y la no contributiva en 759 euros, la situación económica y social de este colectivo «se ve agravada» por la despoblación y al envejecimiento. «Esto se va a agravar en los próximos años y es imprescindible garantizar los derechos de estas personas, en cuanto a sus ingresos y también en cuanto a los servicios públicos que deben recibir», apuntó el secretario general de CCOO-Aragón, Manuel Pina.

Pacto de Toledo / Ante la anunciada subida del 0,9% de las pensiones acordada por el nuevo gobierno de PSOE-Podemos, tanto el secretario de la Federación de Pensionistas de CCOO-Aragón, Manuel Martín, como el propio Gutiérrez aplaudieron la medida, aunque apuntaron que es necesario que se impulsen políticas de «equidad, igualdad y redistribución de la riqueza».

En el caso de Gutiérrez apuntó que el dato es «insuficiente» para las pensiones mínimas. «Las políticas de pensiones o para las personas mayores no se deben ver como un gasto, sino como una forma más de generar empleo, ya que el dinero invertido revierte en la creación de puestos de trabajo. Un ejemplo claro serían los viajes del Imserso, de los que de cada euro se recupera euro y medio», dijo el secretario estatal.

Desde CCOO piden volver al Pacto de Toledo, ligar los incrementos anuales al IPC y derogar la reforma laboral «para que mejoren los salarios y, por tanto, las pensiones de los actuales trabajadores». Respecto al sistema de dependencia, en Aragón hay 32.000 beneficiarios, «cuidados en su mayoría por familiares», algo que desde CCOO quieren cambiar para que pasen a ser atendidos por profesionales.

Brecha de género

La brecha de género existe en el sistema de pensiones y puede haber una diferencia de hasta más de 400 euros en la retribución. Las mujeres perciben una media de 857,89 euros y en los hombres asciende a 1.312. Respecto a la viudedad, 42,3% de las mayores de 65 años en Aragón están viudas frente al 13,6% de hombres. «La pensión de viudedad es la mas alta», señaló CCOO.