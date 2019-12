Azcón hará una prueba piloto de supermanzana en el centro de Zaragoza

Zaragoza pondrá en marcha en el 2020 la primera prueba piloto para la pacificación del tráfico en una zona muy acotada del centro de la ciudad. No será un proyecto como el de la cota cero de Zaragoza en Común (el que realizó en la céntrica calle Don Jaime I), sino más parecido al de las supermanzanas que pretendía CHA testear en barrios como Las Fuentes, Torrero o Delicias, aunque no se llamará así. Este experimento ahora el Gobierno PP-Cs lo llevará al centro de la ciudad, de la mano de una partida denominada «calmado del tráfico» dotada en el presupuesto del año próximo con 150.000 euros. Concretamente se hará en el perímetro que dibujan el paseo Independencia, el paseo Pamplona, la avenida César Augusto y la calle Casa Jiménez, donde se ubican las oficinas del servicio de Movilidad.

Este será quien lleve a cabo este primer test, el primero en la capital aragonesa, de la mano del denominado Plan Moves y contaría con la cofinanciación del 50%, por lo que el coste global de esta actuación rondará los 300.000 euros. Y consistiría básicamente en una limitación de velocidad a 20 km/h como si fuera una calle residencial y elevaciones en los pasos de peatones al nivel de la acera para garantizar que los coches no penetran en ellos a mayor velocidad.

Esta es solo alguna de las novedades que incluye el primer presupuesto de Jorge Azcón que se aprueba hoy en el Gobierno PP-Cs, en el que de los 801,22 millones de euros totales solo 41,3 serán para inversiones a ejecutar por el consistorio y otros 8.070.000 a través de sus sociedades. Un global de solo 49,37 millones que reduce en un 28% los más de 69 del 2018. Un drástico recorte que, no obstante, le permitirá impulsar algunas iniciativas propias. Y en ellas sale ganando Cs, que introduce dos de sus apuestas electorales más destacadas: la oficina de proyección exterior que dirigirá la vicealcaldesa Sara Fernández, que aparece con sus primeros 200.000 euros; o el primer proyecto específico de smart city, con 250.000. Aunque este último también estaba en el programa del PP.

OTRAS OBRAS

También en el área que dirige la concejala Carmen Herrarte aparecerán los primeros 600.000 euros para el Plan Local de Comercio impulsado este mismo mes, que unidos a los 400.000 que se destinarán a la dinamización de mercados suman un montante de un millón para un departamento que empezará el 2020 inaugurando el Mercado Central. Junto a estas cuantías, otros 500.000 irán a obras de mejora del mercado de venta ambulante del Rastro.

Otra de las inversiones destacadas serán los 700.000 euros para las piscinas de verano, 400.000 para obras de remodelación y 300.000 para nuevos vasos. Además, el centro cívico de Rosales del Canal finalmente tendrá una partida de 150.000 euros para su segunda fase, otros 125.000 irán a un nuevo pabellón en Miralbueno, 195.000 para mejoras en el parque de La Aljafería, 150.000 para el Parque Astronómico, y solo 200.000 para la segunda fase del nuevo Centro de Protección Animal en Empresarium.

7,3 MILLONES EN EL FONDO DE CONTINGENCIA

El presupuesto de Zaragoza verá la luz con 801,22 millones de euros. Y entre ellos estarán los 7,3 millones de euros que la responsable de Hacienda, María Navarro, ha reservado para el fondo de contingencia que el consistorio guarda para imprevistos y que será el más elevado de los últimos años sin motivo aparente. Mientras, el capítulo 8 incluye el obligado pago de la deuda de Zaragoza Alta Velocidad, que este año se eleva a 10,6 millones, junto a los 500.000 euros para anticipos de los funcionarios.