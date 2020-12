El covid, un acelerador de la transformación digital

Mientras que hasta hace bien poco, hablábamos de un futuro digital, ahora más que nunca ya estamos en ese futuro que se ha convertido en presente. Hoy en día, muchos de los puestos de trabajo y procesos de la industria se pueden convertir en digitales y se pueden acometer de forma telemática. La digitalización es al fin y al cabo la adecuación del modelo de negocio de la empresa para adaptarse al cambio que han sufrido los hábitos y costumbres de la sociedad.

Es decir, la digitalización no pasa solo por añadir tecnologías a la empresa, es mucho más que todo eso, supone un cambio de mentalidad. Es por todo ello que estamos viviendo un momento clave, tal vez una de las últimas oportunidades de digitalizarnos. Necesitamos ese impulso, algo de lo que ya son conscientes las diferentes administraciones.

Ha llegado el momento en que es fundamental el trabajo colaborativo, de manera que estos esfuerzos permitan implementar soluciones tecnológicas que hasta este momento, por unos motivos u otros, se habían visto ralentizadas. Debemos asentar las bases que nos permitan ser capaces, entre todos, de construir una verdadera economía digital.

Y es que si el covid ha dejado algo de manifiesto es que hay que adaptarse a los nuevos retos tecnológicos y a las nuevas formas de relacionarnos laboralmente, teniendo en cuenta eso sí, que hay que realizar estas tareas de una manera efectiva y segura.

La situación por la que estamos atravesando está provocando la aparición de otros hábitos de consumo y nuevos modelos de negocio, a los que deberán adaptarse las empresas. De manera que términos como Inteligencia Artificial, big data, blockchain, ciberseguridad o internet de las cosas, se han convertido en cotidianos y están permitiendo que la sociedad sea consciente de la necesidad y bondades que la tecnología nos trae.

La Tecnología está siendo clave durante la pandemia provocada por el covid-19 y lo va a seguir siendo en ese «mundo post-covid» que vamos a vivir. Un informe del Parlamento Europeo recoge ya algunas de las tecnologías que mayor crecimiento están experimentado durante la crisis por su capacidad para ayudar a combatir la enfermedad, y analiza su papel para hacer frente a situaciones como esta en el futuro. Ya nadie se imagina no tener en cuenta la seguridad en el ámbito tecnológico.

La Inteligencia Artificial ya se está introduciendo en sectores tales como el de la movilidad, la educación, comercio electrónico, salud, y otros muchos. La realidad virtual, o la realidad aumentada, ya se está implementando en el mundo de la cultura, sanidad, formación, … La implantación del 5G nos va a permitir un desarrollo real del internet de las cosas, que no solo nos van a facilitar nuestro día a día, si no que ya está siendo de gran utilidad en el control de la pandemia. Y cómo no, la tecnología blockchain que gracias a su transparencia y fiabilidad está siendo una herramienta fundamental hoy en día y que puede ser de gran utilidad para poder predecir futuras situaciones similares.

Incluso, nuestras ciudades van a cambiar. Es ampliamente conocido por todos la denominación smart cities o ciudades inteligentes. Pero poco a poco, hábitos tan cotidianos como el del transporte público, la señalización de tráfico, recogida de residuos urbanos o el consumo energético, se llevarán a cabo gracias a la implementación de procesos de automatización y digitalización. Permitiendo así, ciudades más sostenibles y un mayor bienestar de sus ciudadanos

Es por ello que Aragón vive un momento de especial transcendencia. Su privilegiada situación estratégica entre las dos grandes ciudades de nuestro país como Madrid y Barcelona. Es una oportunidad única, como ya se ha demostrado con la llegada de Amazon. Aún así, es preciso buscar nuevas formas de explotar esa situación geográfica de la mano de la tecnología y el teletrabajo.

Y es que el teletrabajo ha llegado para quedarse, gracias a sus múltiples ventajas. Permite abandonar la presencialidad y adoptar un enfoque basado en objetivos. Permite tener horarios más flexibles, mejorar los resultados y mayor productividad. Todo unido a la necesidad de apoyar cada vez más la conciliación de la vida personal y profesional.

Es por ello que en un momento en que, dentro de la máxima prudencia que siempre debemos atesorar, parecemos estar más cerca del final de la pandemia es fundamental que sigamos el proceso ya iniciado para afrontar el futuro mediante la implementación de la tecnología. El covid ha acelerado la transformación digital y es por ello necesario que todos los sectores productivos no escatimen en adaptase el nuevo modelo digital que se va a implementar, que conllevará una nueva realidad económica para la que debemos estar preparados.