Cruz Roja comienza a acoger en la residencia Albertia a asintomáticos y leves

La residencia Albertia Valdespartera de Zaragoza recibió ayer por la tarde a los cuatro primeros contagiados de covid-10 asintomáticos o leves que permanecerán aislados en este servicio gestionado por Cruz Roja, con capacidad para setenta pacientes.

Es previsible que a estos primeros usuarios, que han ingresado de forma voluntaria y derivados por Salud Pública, se vayan uniendo otras personas contagiadas (asintomáticas o con síntomas muy leves) con dificultades para pasar la cuarentena en sus propios domicilios.

Como ha señalado este miércoles el director provincial de Intervención Social de Cruz Roja en Zaragoza, Julián Martínez, a las puertas de estas instalaciones "no hay un perfil definido, más allá de no presentar síntomas o presentar síntomas muy leves, y no poder someterse al tratamiento en su domicilio".

Los casos son variados, tal y como ha explicado, aunque en muchos de ellos se trata de personas que comparten piso o están en "situaciones de infravivienda".

Por el momento, la residencia cuenta con quince trabajadores (técnicos especialistas, trabajadores sociales, personal de limpieza...) a los que se unirán, previsiblemente, una veintena de voluntarios de diferentes perfiles.

Entre ellos, personas que se ocupen de la atención psicosocial de los pacientes, encargadas de "evaluar el impacto en el ánimo y la parte psicológica".

Como ha agregado el responsable de Intervención Social, los usuarios permanecerán una importante parte del día en sus habitaciones -individuales o dobles-, con acceso a zonas comunes con limitación horaria.

Además, ha señalado que, a la espera de terminar de instalar mamparas, está previsto que la sala multiusos del Auditorio pueda estar operativa a partir de la semana que viene para acoger a un centenar de pacientes asintomáticos.

En sus declaraciones, Martínez ha querido remarcar la importancia del aislamiento de las personas contagiadas, ya que es "la única manera de evitar la transmisión del virus".

"Al final, no poderte someter a aislamiento porque las condiciones de tu vivienda no lo permiten significa que vas a estar en contacto con otras personas y, por tanto, la posibilidad de propagación es mayor", ha concluido.