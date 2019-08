Un herido en el espectacular choque entre una moto y un coche en Cortes de Aragón

Un hombre ha resultado herido de consideración como consecuencia del espectacular choque de una moto y un coche en la calle Cortes de Aragón, a la altura del número siete. El accidente ha ocurrido pasadas las cuatro de la tarde, cuando la moto, una BMW de gran cilindrada, ha chocado con el turismo (un Renault Scenic) cuando este abandonaba su lugar de aparcamiento. Los servicios de emergencia han tenido que trasladar al conductor de la moto a un centro sanitario aún no especificado. El del turismo, ileso, sufría un fuerte impacto emocional. Algunos testigos han asegurado que la moto "iba muy rápido", mientras que el conductor del turismo, un operario de la construcción que trabaja en una obra cercana, no hacía sino repetir: "No lo he visto".

La Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación.