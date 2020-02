«Menuda gracia» vs. «tenía que subir»

Opiniones para todos los gustos, y para todos los precios. Los billetes sencillos del transporte público suben este martes y pasan a costar 1,40 euros, cinco céntimos más de lo se pagaba por ellos hasta ahora. El coste del abono de mes se ha rebajado en más de dos euros y pasa a valer ahora 40, y los títulos trimestrales y anuales se han cogelado. Así pues, los zaragozanos mostraban ayer su división en las paradas de los autobuses. Desde el «qué me va a parecer, pues mal», hasta el «todo sube, así que el bus es normal que también lo haga», los juicios de los usuarios abarcaban multitud de posiciones.

En la oficina de Avanza en el centro comercial del Caracol, en el paseo Independencia, las colas el lunes eran las habituales. Allí es donde se solicitan y compran los diferentes abonos que existen a disposición de los ciudadanos. En la fila, muchos decían desconocer que el precio del viaje único iba a subir. «Todo lo que sea subir los precios me parece mal. No me había enterado, pero ahora que lo sé no me gusta». Esta zaragozana, que estaba esperando a poder renovar el abono de jubilado de su marido, no dispone del título mensual porque solo coge el autobús «alguna vez». «Para qué me lo voy a sacar», decía. A su lado, otra mujer entraba en la conversación: «Muy mal, muy mal. Yo lo uso poco porque me gusta andar. Nos tendrían que premiar en vez de castigar con la subida», reía mientras mostraba su indignación.

Así, a un día de su aplicación, parece que la ciudadanía todavía desconoce el cambio tarifario. Un joven de nombre José, que se disponía a renovar su abono trimestral, así lo reconocía. «No tenía ni idea, pero si con el abono no me afecta, mejor. Uso el de tres meses porque haciendo cuentas es el que mejor me salía», explicaba. Este título tiene un coste de 104,90 euros, pero si se es titular de un Carnet Joven, como es el caso de este zaragonzano, el precio baja hasta los 78,65 euros.

CAMBIA, TODO CAMBIA

Elsa, otra joven pero esta vez residente en María de Huerva, se lamentaba mientras esperaba el tranvía en plaza España de la subida del billete sencillo. No dispone de abono porque utiliza la tarjeta Lazo, que le es compatible con los autobuses que le llevan hasta su pueblo. «No me parece bien», sentenciaba.

Lo contrario manifestaba Laura, que viene desde Borja unas cuantas veces al mes hasta Zaragoza. «Todo tiene que subir, y además me parece que tampoco sube tanto», contaba. Ella usa una tarjeta multiviaje, en la que el precio del billete sencillo a partir de hoy será de 76 céntimos, dos más que antes.

«En los últimos años ha subido la gasolina y ha subido todo, así que esto también tenía que subir. Es normal», opinaba otra usuaria, Paqui. El precio, para ella, no es lo peor del servicio, sino «las frecuencias y los acelerones de los buses». «Tendrían que mejorar muchas cosas, así que a ver si hacen cambios», concluía.