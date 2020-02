El PP pide una financiación justa para los municipios que garantice los servicios

El presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, ha defendido este sábado una financiación justa para los municipios, que tenga en cuenta el coste real de los servicios y la dispersión territorial y permita generar empleo para asentar población.

"La reforma de la financiación de los municipios no puede volver a quedar relegada ante una supuesta reforma de la financiación autonómica, que es una cortina de humo para contentar a los independentistas, rupturistas y a los socios radicales de Pedro Sánchez y el PSOE", ha advertido Beamonte durante la reunión de la Intermunicipal Autonómica que se ha celebrado en Zaragoza.

El líder del PP ha acusado al PSOE de olvidarse del mundo local, "mientras está entretenido con mesas de diálogo con quien no dialoga, los separatistas". "Hablan de España vaciada, pero no hacen nada", ha asegurado.

"Sánchez utiliza la España interior como un lema, pero no pone encima de la mesa ninguna medida y sabemos que no va a hacer nada porque no tiene credibilidad, puede decir una cosa y la contraria como ya nos tiene acostumbrados", ha denunciado.

En este sentido se ha preguntado si "¿Es apoyar a los municipios ahogar al sector primario y recortar la PAC? ¿Es apoyar a los municipios no aprobar ayudas directas para los damnificados del temporal Gloria? ¿Es apoyar al mundo local perpetrar los problemas de los hospitales periféricos o retrasar los hospitales de Alcañiz y Teruel?", al tiempo que ha incidido también en el retraso del plan sobre transición justa para las comarcas afectadas por el cierre de la térmica de Andorra.

Frente a esta situación, Beamonte ha anunciado que el PP va a insistir en poner sobre la mesa los problemas reales de los aragoneses como es "la necesidad una financiación justa para los municipios con una fiscalidad atrayente y servicios adecuados, que permitan generar empleo y asentar población".

Durante su intervención, Beamonte ha defendido el carácter municipalista del Partido Popular y ha destacado que "es el municipio el que vertebra realmente un país y el que da sentimiento de pertenencia y de unidad".

Una reivindicación que, según el presidente de los populares aragoneses, "es más necesaria que nunca ante el enfrentamiento territorial interesado que algunos están fomentando y que el PSOE está cobijando".

En este sentido, ha agradecido la labor que realizan los alcaldes y concejales aportando soluciones para mejorar la vida de los ciudadanos, contribuyendo al interés general.

La intermunicipal popular, en la que también ha participado la vicesecretaria general de Política Social, Cuca Gamarra, ha contado con la asistencia de más de 300 alcaldes y concejales de las tres provincias para analizar las oportunidades y las amenazas de los municipios y poner en común medidas y políticas de gestión que permiten que los ciudadanos tengan bienestar y calidad de vida residan donde residan. EFE