Repollés: "No voy a participar en ninguna caza de brujas"

La consejera de Sanidad de la DGA, Sira Repollés, ha defendido este miércoles en el pleno de las Cortes el plan de vacunación contra el covid en Aragón y ha asegurado que no va a participar "en ninguna caza de brujas" en relación a las personas que supuestamente ya se han vacunado en la comunidad a pesar de que no les correspondía. "Es posible que haya habido actuaciones no estéticas o alguna imprudencia, pero no me consta que nadie haya tomado decisiones a sabiendas de que son injustas o reprobables", ha dicho.

"El fin es el aprovechamiento de las dosis disponibles, priorizando los grupos de riesgo, y no participaré en ninguna caza de brujas sobre si fulanito o menganita se han vacunado. Mi equipo y yo esperaremos nuestro turno", ha añadido. Lo ha hecho 24 horas después de que el jefe de la uci del hospital de Teruel, José María Montón, denunciara que administrativos y sindicalistas ya se han inmunizado en el Obispo Polanco.

Asimismo, Repollés ha considerado que "la crispación política" no permite "distinguir entre malversación y aprovechamiento o acciones imprudentes de la exigencia de no desperdiciar las dosis disponibles", ha señalado. "Estamos perdiendo el norte", ha añadido la consejera. "Los equipos sanitarios están siguiendo pautas europeas y con carácter general se está siendo muy escrupuloso en la utilización de los recursos", ha insistido.

La titular, que ha insistido que la campaña de vacunación sigue criterios de la Unión Europea y del Ministerio de Sanidad, ha indicado que el escenario es "dinámico e incierto" y el avance de la inoculación depende únicamente de la disponibilidad de dosis, una cuestión que no depende del Gobierno de Aragón. "Reconozco que llevamos mucho tiempo, que hemos pasado momentos duros, que tenemos nuestra vida limitada y no podemos ver a nuestros amigos y familiares. Algunos, demasiados, se han ido sin despedida y nos faltan muchas risas y abrazos. Todo esto agria el carácter y la fatiga pandémica nos hace más irascibles, pero si hay algo peor que las vacunas es no tenerlas", ha dicho.

Marín (PP) y Gaspar (Cs): "No hay un plan de vacunación"

Desde la oposición, la popular Ana Marín ha criticado que "falta un protocolo claro y una estrategia" de vacunación en el país y, por ende, en la comunidad. "La responsabilidad de lo que pasa en Aragón es suya. Illa, que ha abandonado el barco, no ha repartido a Aragón las vacunas que le correspondían", ha señalado Marín. "Les ha pillado el toro y desde marzo no han aprendido nada", ha apuntado Marín.

Por su parte, Susana Gaspar (Ciudadanos) ha incidido en una idea similar. "Discrepo con usted consejera porque el Gobierno de España no tiene un plan y no ha establecido criterios comunes. Atención Primaria está desbordada, no han aceptado ofrecimiento de personal, de médicos jubilados o del ejército. Creo que siguen corriendo detrás del virus y la sensación es que poco hemos aprendido", ha añadido Gaspar.

En cuanto a la recepción de las dosis, Repollés ha apuntado que el hecho de disponer de una reserva estratégica ha permitido a Aragón continuar con su plan de vacunación según lo previsto. "Había comunidades que no tenían reserva estratégica y que necesitaban dosis para cumplir la segunda dosis, de ahí la situación de esa priorización y de solidaridad por parte de los demás, pero eso no ha cambiado el plan en Aragón. Me consta que la que más recibió fue Valencia, con un 57%, y el resto tuvimos un 50%. Ese 7% de más fue para que las segundas dosis llegaran a las residencias", ha explicado.

Seis dosis de cada vial de Pfizer y once de la de Moderna

La consejera ha apuntado que de cada vial de Pfizer están sacando seis dosis ("de algunas hasta siete", ha dicho", mientras que de la de Moderna se extraen 11 dosis. "Las jeringas de la marca Nacatur nos permiten sacar seis dosis. Seguimos criterios técnicos", ha insistido. "Pienso que tenemos un plan basado en criterios, es un proceso ágil y a tiempo, solo delimitado por el número de vacunas que recibimos. Vamos a alegrarnos porque en tiempo y forma estamos cumpliendo y no debatamos de tonterías y banalidades sobre si la sexta o séptima dosis se la das a tu vecino o a tu primo hermano, que no es el caso", ha remarcado.