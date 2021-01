Valdealgorfa ya suma 70 vecinos con covid y 50 esperan la PCR

La cuarta ola de coronavirus se extiende ya por todo el territorio aragonés y, de nuevo, está teniendo una incidencia alta en el Bajo Aragón, como ya ocurriese en septiembre. En Alcañiz, por ejemplo, ya superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, pero las localidades más pequeñas tampoco se libran. En Valdealgorfa tienen constancia ya de que 70 vecinos tienen coronavirus y hay otros 50 que están a la espera de conocer el resultado de las pruebas PCR que se les han realizado. El porcentaje asusta si se tiene en cuenta que el municipio suma en total unos 600 habitantes.

Fue la semana pasada cuando se notificaron los primeros positivos y ya entonces, el alcalde de Valdealgorfa, pidió ayuda a otras administraciones para poder acabar con la expansión del brote. Solicitó al Gobierno de Aragón que confinara perimetralmente el municipio, pero no se lo autorizaron, por lo que pidió a sus vecinos que se autoconfinasen. «Cuando pasa esto en ciudades grandes el cauce de ayuda es mucho mayor y enseguida se ponen los medios para pararlo», lamenta ahora el regidor, Ángel Antolín que no oculta su resignación por no poder haber cerrado el pueblo.

El problema en la zona, explica, es que hay mucha comunicación entre los pueblos del entorno, por lo que la movilidad ha acabado derivando en un incremento significativo de los casos de coronavirus en la localidad.

Por el momento, ninguno de los casos de covid está grave, relata Antolín, por lo que el alcalde pide «tranquilidad» a sus paisanos. «Somos un pueblo muy cercano y familiar y nos ayudamos mucho», explica el primer edil.

Antolín asegura que los vecinos de Valdealgorfa se están comportando y que, en la medida de lo posible, se están quedando en casa para evitar el contacto con el resto de habitantes del pueblo. Asimismo, el alcalde pidió a los comercios que atendieran solo con cita previa para que no hubiese aglomeraciones.

A pesar de todo, Antolín afirma que «no hay que tener miedo» ya que ninguno de los vecinos está grave. «No hay que alarmar a la población», pide. «Todavía no conocemos la magnitud del brote, pero sí que quiero trasladar mi malestar por que no hayan confinado perimetralmente Valdealgorfa. Somos una población pequeña pero eso no quita para que se nos oiga. Con las vidas no se juega», lamenta Antolín, que asegura que hasta ahora no se habían dado brotes importantes de covid en el municipio.

La zona básica de salud de Alcañiz sigue siendo una de las que más preocupa en Aragón. Ayer fue el área que más positivos registró, con 27, mientras que Hijar, también en el Bajo Aragón, fue la segunda zona que más contagios notificó, con 18 en total.