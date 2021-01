El avance de la cuarta ola empieza a presionar a la Atención Primaria

El personal de los centros de salud de Aragón ya venía advirtiendo desde antes de Navidad que enero iba a ser un mes complicado. No se equivocaron. Los efectos de las fiestas se están dejando notar más que nunca en Atención Primaria y al pico de la cuarta ola de coronavirus todavía se le espera en la comunidad. La presión se percibe en las constantes llamadas a los centros de salud, donde las centralitas están colapsadas y las agendas de algunos médicos de familia llenas, ya que muchos no pueden dar citas hasta la próxima semana. Es el caso de centros como Parque Roma o Valdespartera, ambos en Zaragoza, que este lunes en la aplicación de Salud Informa no permitían disponer de consulta al paciente hasta el martes de la próxima semana, mientras que otros como Actur Norte dan citas para el lunes. «Estamos hasta arriba y subiendo», decía un facultativo.

A esta demanda creciente de atenciones se suma con especial afección la realización de pruebas PCR, que se han incrementado en Atención Primaria en la última semana. Es cierto que algún paciente, tras el frío de estos días, lo que sufre son catarros o algún caso aislado de gripe (muy pocos), pero eso conlleva hacer una prueba para descartar si es covid porque los síntomas son parecidos. La situación no es generalizada en todos los centros de salud, ya que en Bombarda, Univérsitas o Rebolería se podía conseguir consulta para este miércoles. En cualquier caso, la detección de cada vez más casos de coronavirus sí es perceptible en toda Atención Primaria. En algunos como en Las Fuentes Norte realizan una media de 70 pruebas al día (entre PCR y test de antígenos), de lo que entre un 10% y un 15% resultan positivos. «A partir de Nochevieja se ha notado muchísimo la subida», aseguraban ayer.

Esta semana y las siguientes se prevén complicadas en Aragón hasta que la curva empiece a remitir. En las últimas 24 horas, dado que en domingo se realizan menos pruebas, se han detectado 409 nuevos casos de covid fruto de 2.577 pruebas. La cifra de positivos es inferior a la de los últimos días, pero aún así es el domingo más elevado desde el 1 de noviembre. La previsión es que esta semana los datos se vuelvan a disparar cuando las PCR y los test sean más asiduos. De este modo, desde que comenzara la pandemia en Aragón más de 90.000 personas (90.116, concretamente) se han contagiado de covid en la comunidad y han fallecido 2.822 pacientes por culpa de esta enfermedad.

Los rastreadores: «Hay gente que estos días ha mentido sobre sus síntomas»

El incremento de la presión en la Atención Primaria debido a la cuarta ola de coronavirus en Aragón lo perciben, sobre todo, los equipos de rastreadores. «No es como en octubre, pero la subida después de Nochevieja está siendo muy notable», aseguraban a este diario desde el grupo de vigilancia del centro de salud Las Fuentes Nortes. Formado por cinco personas, estos sanitarios están atendiendo y llamando «a familias enteras» que tras las fiestas han dado positivo. «El perfil es variado. Hay personas y adultos de mediana edad, pero el problema es cuando se han juntado con sus abuelos y lo han transmitido», añadieron.

En este sentido, aseguran que hay pacientes que durante estas Navidades «han mentido sobre sus síntomas» para poder reunirse con la familia y, después, han acudido al centro de salud. «En general la gente es responsable, pero también nos hemos encontrado con personas que han callado, que se han ido al pueblo a juntarse con familia y ahora de un contagio han salido muchos más. Todos estamos cansados y percibimos esa fatiga pandémica, pero no se pueden obviar los síntomas como si nada», señalaron.

Seis personas más en uci

En los hospitales la situación se ha complicado en las últimas horas tanto en planta como en la uci. Según los datos, las hospitalizaciones por covid en total son ya 603 cuando el 1 de enero eran 343. Es decir, 260 personas más en apenas 17 días y 49 más en las últimas 24 horas (el sábado eran 554). De los ingresados que hay actualmente en Aragón, 62 se encuentran en la uci, lo que supone seis más. Esta subida es considerable teniendo en cuenta que son los más graves y los que requieren de una estancia mayor. Hasta la fecha, en intensivos el dato se había mantenido estable durante todo el mes, pero en los últimos días se han dado las mayores subidas. En planta, por su parte, hay 541 personas en cama convencional, 43 más en comparación con la última notificación.

La tasa de positividad, por otro lado, ha bajado al 15,87% tras varios días cerca del 20%. En cualquier caso, es elevada (lo recomendado es el 10%) y también se prevé que esta semana alcance porcentajes altos. La provincia de Zaragoza copa la mayor parte de los casos, pero la de Teruel ha registrado las zonas básicas de salud con más casos en las últimas horas con Alcañiz (28), Híjar (18) y_Calamocha (17).