Villastar confía en obtener tres millones para arreglar la N-330

La provincia de Teruel se juega en los próximos días rascar cinco millones de euros más de los Presupuestos Generales del Estado para el 2021. Las enmiendas presentadas por los diferentes partidos con representación en el Congreso llegan al debate parlamentario y, al parecer, solo las de Teruel Existe tiene opciones de prosperar, ya que buena parte de las presentadas por el PP para toda la comunidad, también esta provincia, se han desestimado en la fase de tramitación. Y entre las que confía en sacar adelante la agrupación de electores turolense hay una que genera especial interés: el arreglo, por fin, de la carretera N-330 entre la capital y Villastar, un proyecto para el que se han solicitado tres millones de euros a cambio de un voto a favor de las cuentas estatales.

Expectación y muchos deseos de que así sea es lo que ha generado en el propio municipio de Villastar y los pueblos de este eje. De momento está entre las cuatro enmiendas aceptadas a Teruel Existe en la Comisión de Presupuestos del Congreso, de las 3.900 que se llegaron a debatir. Para el alcalde de Villastar, Justo Cortés, es una «buena noticia» y considera que el acondicionamiento de la vía supondrá un desarrollo para la zona, «este rincón de Ademuz está muerto por culpa de la carretera, entonces se notará mucho», declaró a este diario.

Además, sería una inversión que no requiere más esperas, ya que, el pasado mes de junio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aprobó los expedientes de información pública y el proyecto de trazado de esta mejora de la conexión de la N-330 con la variante de la N-234, con un presupuesto de licitación de 13.085.928,28 euros (IVA incluido). Ayer mismo, la propia agrupación de electores turolense destacaba esos tres millones de euros pretendidos, para una carretera con tráfico «intenso» y en estado «precario».

Cortés por su parte es precavido y asegura que «hasta que no vea la línea hecha y la carretera trazada no me lo voy a creer». «Llevamos dos legislatura con el compromiso de los políticos, se han firmado actas comprometiéndose tanto un partido como otro y siempre estamos igual, en tierra de nadie», lamentó.

Las otras tres enmiendas se centran en la creación de un Laboratorio Nacional de Acciones contra la Despoblación, una de las prioridades para Teruel Existe en las negociaciones con el Gobierno que se pondría en marcha en el 2021 con un millón de euros; otros 200.000 euros para comenzar el estudio informativo de la variante de La Mata de los Olmos, en la N-211, «totalmente olvidada»; y otro millón para desarrollar el polígono industrial de Mezquita de Jarque