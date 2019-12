Zaragoza acota a 3.817 viviendas la zona de urbanización preferente en Arcosur

Arcosur tiene ahora mismo un límite de 3.817 viviendas para seguir expandiéndose. Son los pisos que se encuentran en la zona de urbanización preferente que el Gobierno de Zaragoza PP-Cs ha pactado con la junta de compensación con el objetivo de facilitar un desarrollo "más ordenado" y que divide en tres fases la culminación del barrio al sur de la ciudad.

El responsable de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado este lunes que los promotores deberán ejecutar todas las obras de urbanización asociadas a esta área, entre ellas los depósitos de agua o el acceso desde la N-II, obligatorias y, ha recalcado el edil, que condicionarán la concesión de licencias.

Por su parte, el ayuntamiento debe decidir si apoya con inversiones propias a Arcosur, con equipamientos o vivienda pública. Esta última, ha dicho, no tiene previsto promover nada en el 2020 y de lo primero, habrá que esperar a conocer el presupuesto. Lo que no habrá es prolongación de la línea del tranvía. "Porque no hay dinero", ha argumentado, pese a que es una petición expresa de los vecinos y, ha añadido, a él le gustaría.