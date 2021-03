La incidencia crece en Tarazona y en Calatayud antes de la Semana Santa

Ahora ojalá sea cierto que en los consultorios se presta el trabajo presencialmente por el que s a les paga . Y que cuando una persona requiera la visita en su domicilio de su medico sea atendida y no que le digan que si la llamada es un lunes que el viernes la llamaría su médico de cabecera . Esa respuesta y esa no presencilidad de su médico creo que merecería ser sancionada. Creo que ya es hora de poner sanciones a quien no cumpla .