Aragón registra brotes de covid en 18 residencias donde se estaba vacunando

Aragón registra actualmente brotes de covid en 18 residencias donde se estaba vacunando contra la enfermedad. En concreto son 12 centros de mayores de la provincia de Zaragoza, de los que dos son de personas con discapacidad. En Teruel, por su parte, hay dos instalaciones con brote (dos de mayores y otra un centro de discapacidad), mientras que en Huesca hay tres. Así lo ha explicado esta mañana el secretario técnico de Servicios Sociales de la DGA, José Antonio Jiménez. Y es que la primera dosis no garantiza la inmunización.

En estos casos, el proceso de vacunación se podrá continuar si las residencias están sectorizadas, es decir, si los mayores contagiados están separados del resto, aunque se tendrá en cuenta cada caso particular. Si bien, a las personas con covid que presenten un cuadro agudo de la enfermedad no se les administrará la segunda dosis de la vacuna, “como ocurre siempre con otras vacunas como las de la gripe”, explicó Jiménez. En el resto, “no hay contraindicación” y la inyección de la segunda dosis se seguirá programando para todos los casos que no estén graves y en estos últimos la inyección “se dilatará en el tiempo”, aunque lo que cuenta es que ya se les ha administrado una inyección.

Hasta la fecha, y a la espera de los datos que serán actualizados esta tarde, Aragón ha vacunado ya a más de 21.000 personas. A finales de esta semana se alcanzará el 85% de cobertura en centros residenciales y el 20 de enero se espera tener completa la primera dosis en todos ellos. Además, el próximo lunes se empezará ya con las segundas dosis en mayores.

Mientras tanto, ya se prepara la inmunización en los sanitarios. Algunos de Atención Primaria se están vacunando (aproximadamente un cuarto del total) ya y el fin de semana también empezarán los profesionales de Atención Especializada y de los de los centros hospitalarios. Su inoculación se extenderá por un periodo de dos semanas de modo que, en la primera semana de febrero, la primera dosis en los sanitarios estará administrada.

El lunes se distribuirán todas las vacunas disponibles

Por otro lado, y según ha explicado el jefe de servicio de Prevención y promoción de la salud, Luis Gascón, el próximo lunes "se distribuirán todas las dosis disponibles" en Aragón debido al inicio de esa segunda vuelta en residencias y la continuación de las primeras en otros grupos. "Es decir, unas 17.000 vacunas se enviarán en lunes cuando todavía no hayamos recibidos las 14.000 de Pfizer. La logística de distribución se hace más complicada conforme se incorporan más grupos", explicó.

El objetivo actual es vacunar todas las semanas a unas 15.000 personas (en algunos casos será la primera dosis y en otros la segunda). Las vacunas se empezarán a distribuir siempre los domingos, antes de que el lunes llegue el cargamento semanal de Pfizer y el proceso se hará de lunes a viernes siempre que dé tiempo, sino se podrían utilizar también los fines de semana. Este sábado y domingo, por ejemplo, la previsión es vacunar a algunos sanitarios. Las 1.200 dosis de Moderna, por otro lado, se van a quedar en el Hospital Clínico y se van a utilizar para vacunar a sus trabajadores.

Los responsables de la vacunación en Aragón también han mostrado su intención de comenzar, “cuanto antes”, el proceso de inmunización de los mayores de 80 años y dependientes no institucionalizados. En ambos casos, estas personas, siempre que puedan desplazarse, se tendrán que vacunar en sus respectivos centros de salud. Si bien, no tendrán que realizar ninguna gestión, y serán los sanitarios de los ambulatorios los que irán citando a los mayores.

La previsión es que hasta el 15 de marzo llegarán 160.000 dosis de Pfizer y unas 19.600 de Moderna hasta la tercera semana de febrero. "De forma secuencial y progresiva iremos tomando decisiones. El ritmo de vacunación lo marca solo y exclusivamente la llegada de dosis semanales", ha reiterado Gascón. Si se cumplen las previsiones actuales, en marzo ya habría aproximadamente 100.000 aragoneses inmunizados frente al covid.