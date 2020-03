Irene Montero da positivo y todo el Gobierno se somete a la prueba de coronavirus

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Me pregunto si ahora también pondrán esos carteles de zona libre de coronavirus pero en vez de con la foto de Ortega Smith con la foto de la señora Montero, hay que tomarse estas cosas más en serio no desear mal a nadie y pensar en la población independientemente de partidos o ideas, los virus no entienden de política