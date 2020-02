La crueldad de 'Ricardo III' sube a las tablas del Principal

Desde el hallazgo de los restos de Ricardo III en un aparcamiento de Leicester, en el verano de 2012, no han cesado de revelarse datos sobre la vida y la muerte de un soberano que reinó poco más de dos años. Aunque la figura de un Ricardo III cruel y tirano trascendió gracias a la pluma de William Shakespeare, hoy en día sabemos que el verdadero monarca no fue ese rey villano que presentó el dramaturgo inglés en su obra. Los alumnos de tercer año de la Escuela Municipal de Teatro llevarán hoy y mañana a las tablas del Teatro Principal la vida y muerte de Ricardo III, según la perspectiva del bardo inmortal.

Ricardo III se presenta ante los espectadores como un personaje calculador, corrupto y despiadado, capaz de matar a sangre fría a todos sus enemigos y de eliminar a cualquiera que se interponga en su ambición de ser rey. «Es junto con Hamlet, Macbeth o Romeo y Julieta, otra de las obras de Shakespeare en las que acaba muriendo incluso el apuntador. Se produce toda una secuencialización de crímenes para conseguir la corona cueste lo que cueste, caiga quien caiga», explica Blanca Resano, profesora de Interpretación en la Escuela Municipal de Teatro y directora de la obra. Xavi Caudevilla, uno de los tres alumnos que interpretará el papel de Ricardo III, insiste: «Ricardo en su ascensión al poder empezará a asesinar a todo bicho viviente».

La historia se sitúa en el último acto de la guerra de las Dos Rosas, el conflicto que, durante tres decenios, enfrentó a los miembros y partidarios de la casa de Lancaster contra los de la de York. Como en toda maquiavélica acción, pese a contar con un número superior de fuerzas, algunos de los hombres de confianza de Ricardo le traicionaran y morirá asesinado y perseguido por los fantasmas de sus propios crímenes.

El espectáculo es, en palabras de su directora, «un taller, al mismo tiempo que sirve de aprendizaje para estos jóvenes actores que pisarán el verdadero terreno de su trabajo. Que lo hagan en el Teatro Principal no es solo un aprendizaje, sino también una oportunidad que no podemos desaprovechar». Así, Resano destaca la dificultad del taller y de la obra, y alaba el progreso de sus alumnos: «El taller es complicado, pero están abordando con valentía una obra que no se trabaja así como así. Lo que cabe es analizar el proceso que los estudiantes han llevado hasta este momento y el resultado es muy gratificante, los errores son en este caso algo muy valioso», señala.

Retos, sorpresas, traiciones/ En palabras de Xavi Caudevilla, el objetivo de esta representación es aprovechar la oportunidad y aprender lo máximo posible: «Siempre hay alguno destaca, pero la idea es que todos subamos lo máximo posible. Trabajamos todo lo máximo posible, sobre todo aunque tengamos grandes ideas luego no es tan sencillo entender el texto, pero la obra llegará a buen puerto.

Además, el espectáculo contará con música en directo de la violinista Noelia Gracia: «Aunque esto es un experimento, estoy contenta con el resultado», concluye la intérprete.