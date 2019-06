Fernández mantendrá lo que tenga «buenos resultados»

La nueva responsable de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, la vicealcaldesa Sara Fernández, aseguró ayer que, aunque todavía están «en los primeros días de mandato», no se va a hacer tabla rasa con lo realizado en la legislatura anterior aunque sí quiso marcar distancias al hablar de su proyecto: «Lo que queremos –explicó Fernández– es que la cultura sea democrática y accesible para todos pero sin sectarismos porque somos conscientes de que estamos gobernando para toda la ciudad y tendremos que tener una oferta cultural suficientemente variada. De momento, estamos aún analizando todo lo que se está haciendo pero todo aquello que obtenga buenos resultados y hay mucho de eso y estamos muy orgullosos, se va a seguir manteniendo». Bien es cierto que no aclaró a qué se refería con «buenos resultados» y que «lo urgente» son las Fiestas del Pilar de este año «en las que no se verán todos los cambios que queremos hacer por la premura de tiempo, lo importante es asegurar que salgan adelante».

La vicealcaldesa realizó estas declaraciones ayer tras asistir a una de las reuniones de trabajo del proyecto europeo Adeste+ que se está desarrollando esta semana en el museo Pablo Gargallo de Zaragoza. Lo hizo acompañada por la responsable de la iniciativa, Alessandra Gariboldi. La italiana resaltó, además, que Zaragoza es un caso de éxito: «Participamos 15 socios, siete países y once ciudades. Zaragoza es un caso de estudio para nosotros porque funcionó muy bien en la anterior versión de este proyecto. Lo que hicieron fue transformar el resultado de un proyecto europeo en algo concreto en la ciudad, los resultados en el Auditorio fueron increíbles y para nosotros eso quiere decir que los proyectos europeos pueden cambiar cosas y dejar algo en la ciudad». En este Adestes+, que se prolongará hasta el 2020, el principal reto, aseveró Gariboldi, «es apoyar a las organizaciones culturales en el desarrollo de audiencias para que sea algo estructural y no un proyecto que empieza y acaba. El desarrollo de audiencias es trabajar junto con toda la organización para conseguir no solo más audiencias sino más diversas y que diferentes personas que no se acercan a la cultura, con este proyecto tendrán oferta para ellos. Es un proceso para caminar hacia la democratización o más bien hacia la democracia cultural».

«PROYECCIÓN EXTERIOR» / En ese sentido, Sara Fernández también habló sobre la importancia que tiene para la ciudad el proyecto que cuenta con la colaboración del consistorio: «Para nosotros –señaló la edila de Ciudadanos– es fundamental la participación ya que para este nuevo gobierno la proyección exterior es una de las piedras angulares. Son proyectos europeos que más allá de que aportan una financiación son innovadores a la hora de hacer nuevas políticas culturales y que nos abren a Europa y nos sitúan en el mapa. Este tipo de encuentros traen socios de fuera que conocen nuestra ciudad y que también son difusores de la ciudad y nuestra cultura».