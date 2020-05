El hijo secreto del funk

Aunque hasta ahora no había sucedido, lo cierto es que el hecho de que RdeRumba (disc jockey y productor de Violadores del verso) se haya lanzado a explorar el funk en un disco acompañado del multiinstrumentista Carlos Porcel no debe extrañar a casi nadie. Y mucho menos al zaragozano, claro: «Llevo toda la vida en el rap y, en consecuencia, en el funk. De hecho, pincho más funk que rap en las fiestas por lo que este disco es algo que tenía que pasar», reflexiona a bote pronto antes de dejar muy clara la premisa que ha guiado todo el trabajo: «Es un disco muy respetuoso y un homenaje al funk y la música negra. Y sí, es un paso lógico el que he dado».

Funk experience, ese es el título del disco, saldrá publicado finalmente en otoño (la fecha de lanzamiento se ha ajustado debido a la pandemia) pero desde la semana pasada RdeRumba y Carlos Porcel ya han lanzado un adelanto en forma de videoclip, Viva el funk, que es un ejemplo de los 13 temas que verán la luz en octubre y que cuentan con colaboraciones no desveladas todavía.

Ha sido un trabajo de largo recorrido que surgió prácticamente cuando RdeRumba se mudó a Alicante donde reside desde hace más de 5 años: «El primer año y medio quedábamos Porcel y yo entre las giras de Kase.O, es decir, un día a la semana y los dos años siguientes, el disco lo hemos hecho en casi cuatro años, ya nos hemos visto más pero hemos ido poco a poco», explica RdeRumba sobre el proceso de creación de un disco que nació casi sin querer: «Ha sido una movida muy de investigación. Dijimos ‘vamos a hacer tres o cuatro canciones a ver si molan y vemos si da para hacernos un disco’. Y así fue, parece que estaba guay y empezamos a componer más. Hemos trabajado con pausa», resalta el artista.

«Muchas de las canciones parten de instrumentales mías no usadas, algunas de hace dos años solo y alguna de hasta hace diez. Mira, tenemos una un poco bossa que me encantaba y con base de rap y hemos partido de ahí para hacer la armonía. Casi todas han sido así, alguna sí hemos partido de cero y hemos ido creándola, pero más o menos hemos partido del rap para ir metiendo las armonías… Es un trabajo que hemos hecho a medias partiendo de cosas preconcebidas mías pero algunas eran solo esbozos, samplers… y ahí Porcel ha hecho sus cosas», dice el zaragozano que cree que la clave del sonido final tiene que ver sin duda en su gestación: «Yo digo que ha sido un disco muy improvisado, porque no es que hiciéramos las cosas solos cada uno por su lado sino que ha sido currar juntos, improvisando mucho, escuchando mucha música, muy de curro en el estudio juntos y probando cosas, grabando…», afirma RdeRumba, que recuerda cómo conoció al alicantino: «Cuando yo me vine a vivir aquí fui a los locales de ensayo porque entonces no tenía aún el estudio. Nos lo presentó un amigo en común y empecé a ver que tocaba de todo y dije ‘¿pero tú de dónde has salido?' El tío era fan nuestro y hacía bases de rap pero es músico, hicimos migas y está en el disco como creador, él ha llevado el peso de las armonías y las melodías».

Para escuchar el resultado final habrá que esperar a octubre pero si por algo ha destacado RdeRumba con Violadores del verso es por su faceta metódica a la hora de los ritmos. Algo que aquí (no es una sorpresa, obviamente) también ha querido cuidar mucho: «Esto ya no es rap que es lo mío de siempre y quería que quedara guapo y elegante, que no fuera chabacano. De hecho, aún tengo que retocar algo aunque en un mes hay que mandarlo ya a fábrica».

Una vez publicado el disco, la idea de RdeRumba es poder presentarlo: «Podemos defenderlo con una banda o ir él y yo... pero algo queremos hacer. A ver cuándo nos dejan hacer bolos pero estaría bien en febrero o así hacer cuatro o cinco actuaciones a nivel nacional aunque eso también depende de cómo coja el disco la gente», concluye el miembro de Violadores del verso que si no llega a ser por el coronavirus ya habría comenzado una nueva gira, en esta ocasión por festivales, con Kase.O.