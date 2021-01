In Materia: «Estamos sin duda en nuestro mejor momento musical»

Llevan años en la escena musical zaragozana y eso se nota nada más sonar las primeras notas de sus canciones. La banda In Materia se fundó en el 2010, pero sus integrantes ya habían participado antes en otros proyectos. De hecho, todos ellos tocaron en diferentes momentos en el grupo zaragozano de finales de los 90 Naranja de Metilo. Hace una década decidieron volver a juntarse e iniciar un nuevo camino. La mala fortuna quiso el año pasado que el lanzamiento de su tercer disco –su primer larga duración– coincidiera justo con la irrupción de la pandemia, lo que les ha impedido presentarlo en directo como se merece. A ellos les sobran las ganas. Y a sus seguidores también. No en vano, este Infinito Tripular es el tercer disco más votado de la comunidad en la lista que cada año realiza Aragón Musical.

«Estamos en nuestro mejor momento, este es nuestro trabajo más ambicioso y donde creemos que está nuestro sonido», destaca Óscar Gómez, cantante y guitarra de In Materia. Ocho temas con un sonido muy actual y una producción muy trabajada a cargo del compositor zaragozano Ralph Killhertz, ganador de un Grammy Latino.

Para mantener vivo el disco pese a la pandemia, la banda ha lanzado en los últimos meses tres sencillos en forma de videoclip y aún prevé lanzar al menos dos singles más. «Toda la gira y la participación en festivales se vino abajo por el virus, pero creemos que el disco aún tiene recorrido», subraya Gómez, que apunta que en el concierto de presentación del álbum iban a contar con la colaboración de un buen número de músicos aragoneses.

La actuación aún está pendiente, pero el grupo quiere ir un paso más allá y se plantea volver al estudio este año para grabar los temas con todas esas colaboraciones incluyendo alguna nueva canción. «Ojalá todo se normalice un poco este año porque tenemos muchas ganas de presentar en directo el disco», reconoce.

Influenciados sobre todo por bandas anglosajonas como Radiohead, Depeche Mode, Muse o Placebo, la banda ha intensificado su apuesta por la electrónica en este álbum, un camino que ya iniciaron hace un tiempo y que prevén mantener. «Las bases rítmicas han adquirido más protagonismo y personalidad, nos sentimos muy cómodos con el sonido que hemos conseguido porque también mantiene nuestra personalidad», explica Gómez.

El último sencillo del disco, Huir no sé, lo lanzaron hace menos de un mes y en él hablan «de la importancia de tener a alguien al que agarrarte dentro de este mundo». «En el fondo es un canto a continuar, a resistir», destaca el cantante de la banda zaragozana, que concede una importancia relevante a las letras.

In Materia, que ha compartido escenario con Nacho Vegas, Vetusta Morla o Izal, no piensa mucho en lo que les deparará el futuro en el aspecto musical. «La verdad es que no nos ponemos límites, somos muy conscientes de que dedicarse a la música plenamente es muy complicado pero nos sentimos muy a gusto haciendo lo que nos gusta», explica Gómez, que apunta que todos los miembros de la banda compaginan su pasión con sus profesiones.

RECONOCIMIENTOS

El grupo, formado además por Fernando Muñoz (guitarra, sintes y coros), Ángel del Castillo (bajo) y Javier Mateo (batería), lanzó su primer disco homónimo compuesto por cuatro temas en el 2011. Un trabajo que fue nominado como mejor disco autoeditado en los Premios de la Musica Aragonesa del 2012. En el 2014 lanzaron su segundo álbum, Navegando al cuadrado, que entró en la lista de los diez mejores discos del año por Mondosonoro Aragón y ganó el Primer Premio a la Mejor Producción en los Premios de la Musica Aragonesa del 2015.