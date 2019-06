Jesús Marco seguirá al frente de los cineastas

Jesús Marco Murillo seguirá al frente de la Academia del Cine Aragonés (ACA), según lo acordado en la asamblea extraordinaria celebrada el pasado viernes, que ratificó por unanimidad el nombramiento de su nueva Junta directiva, compuesta por la única candidatura presentada al proceso electoral abierto a todos los miembros de la ACA.

La nueva Junta estará presidida por Marco, que contará con Isabel Lahuerta (vicepresidenta), Manuel Aparicio (Tesorero) y Míriam Martín (secretaria). Se da la circunstancia de que salvo Isabel Lahuerta, el resto ya formaba parte del organigrama de la Academia. El exvicepresidente era hasta la fecha José Ángel Guimerá. Tal y como recogen los estatutos, en los próximos días se nombrará a los vocales.

Los principales objetivos de es ta nueva Junta son la de aglutinar a los profesionales del sector, cohesionar y promocionar el audiovisual aragonés, impulsar la innovación y la formación continuada, apoyar a los jóvenes talentos, consolidar el prestigio de los premios anuales (los Simón), conseguir reconocimiento nacional y exigir una mayor política de recursos públicos ya que el actual es «insuficiente».

Además, se crean cinco departamentos para llevar a cabo estos objetivos; que son los de dirección de producción (Santiago Aznar), dirección de proyectos (Roberto Sánchez), director de márketing (Santiago Fuster), dirección de comunicación y prensa (Isabel Aparicio) y dirección del departamento jurídico.

Marco es miembro de la ACA desde su fundación en 1998. Estudió Económicas y empresariales, y es director teatral, realizador y guionista. Isabel Lahuerta entró en la Academia en 2016, es doctorando en Derecho y tiene formación en interpretación.

Marco y su junta directiva había anunciado ya que tras los pasados premios Simón había que elegir nueva junta, pero todo se precipitó y tras la fiesta de los nominados se vieron obligados a hacerlo «porque un fallo así no nos lo deberíamos haber permitido. Y es que todo se debió a un error matemático. «Es un error del excel a la hora de meter las formulitas para que calcule columnas, hubo un error, no se hizo una ponderación y pasó desapercidibido ese error hasta que revisando y mosqueados porque algo no nos cuadraba, se ha descubierto», reconoció entonces Marco. Eso provocó un cambio en el listado de nominados

Entonces ya adelantó que su intención era presentarse y los miembros de la Academia del Cine Aragonés le han dado su apoyo.