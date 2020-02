Oscar 2020: 'Parásitos' hace historia

Érase una vez en... un nuevo Hollywood. 'Parásitos', el trabajo del surcoreano Bong Joon-ho, ha hecho historia este domingo en los Oscar y ha conquistado el premio a mejor película, uno que en las 91 ediciones anteriores nunca había ido a un filme rodado en una lengua que no fuera el inglés. La barrera finalmente ha caído. Y lo ha hecho a los pies de Bong, reconocido también como mejor director frente a un mito de de Hollywood como Martin Scorsese y a uno de sus iconos, Quentin Tarantino.

Las cuatro estatuillas para 'Parásitos', que ha ganado también por su guion original y en la categoría de película internacional en la que competía 'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar, reconocen a un creador y un trabajo que son un género en si mismo, una película de menos de 20 millones de presupuesto, nada para los estándares de la industria estadounidense, que aborda localmente una cuestión crucial de nuestro tiempo que no conoce fronteras: la creciente desigualdad económica.

Los Oscar a 'Parásitos' y Bong representan el reconocimiento, por primera vez y finalmente, de un país de cine vibrante como Corea del Sur. Pero la coronación ante ocho rivales como '1917', 'El irlandés', ¿Érase una vez en Hollywood 'o 'Historia de un matrimonio', habla de algo más: lo que puede ser un cambio sin marcha atrás en la Academia de Hollywood y en unos premios que, quizá, y como esta vez, sean cada vez menos locales.

Una nueva Academia

Forzada desde hace unos años por su escandalosa obsolescencia en cuestiones de diversidad a abrirse a más miembros, la Academia de Hollywood ha dado en los últimos cuatro años entrada a más de 2.000 nuevos integrantes. Si entonces era 92% blanca y 75% masculina ahora los negros representan el 16% de sus miembros y las mujeres el 32%. Se ha rejuvenecido también y la edad media ha bajado de 62 años a 50. Y muchos de los profesionales que han ganado entrada y voto no son estadounidenses.

Esos cambios no han evitado que este año solo hubiera una actriz negra, Cynthia Erivo, entre los 19 nominados en categorías de interpretación o que ninguna mujer entrara en el quinteto de realizadores, pero el triunfo de Bong y 'Parásitos' apunta a que se ha alcanzado un punto de inflexión.

La realeza de Hollywood

Su historia es la historia de estos Oscar, pero no es la única. En categorías de interpretación no ha habido sorpresas pero tampoco polémica. Renée Zellweger, que ya tenía una estatuilla, ha culminado su glorioso retorno con el Oscar por 'Judy'. Y tres intérpretes que forman parte de la realeza de Hollywood han conseguido sus primeros Oscar como actores.

Joaquín Phoenix lo ha hecho como protagonista de 'Joker', que también ha ganado el premio por la banda sonora de Hildur Guonadottir. Brad Pitt, que ya fue reconocido como productor por '12 años de esclavitud', tiene ahora el Oscar de actor, categorizado como de reparto, en 'Érase una vez en... Hollywood', premiada también por el diseño de producción. Y en vísperas de su cumpleaños, Laura Dern, la musa del cine independiente que también en el comercial está en la cima de su carrera , ha recibido su mejor regalo con un premio que honra su interpretación de una abogada de divorcios en la película de Noah Baumbach para Netflix.

Lo que de momento sigue sin escribirse es la historia con mayúscula de la plataforma de streaming en Hollywood. La gran disruptora partía como máxima nominada pero solo ha logrado el Oscar de Dern y el del mejor documental, 'American factory'. La industria, y sus votantes, la miran y tratan, aunque sea en los Oscar, aún con recelo. E incluso en animación, donde solo en dos años ha logrado convertirse también en actor de peso, no ha podido con un gigante como Pixar. 'Klaus', la película del español Sergio Pablos, no ha podido superar a 'Toy Story 4'.

'1917', el trabajo bélico de Sam Mendes que en las últimas semanas había conseguido situarse como gran favorita, ha hecho aguas en las categorías mayores pero no se ha hundido. Suyo ha sido el Oscar a mejor fotografía por la intachable y magnífica virguería que ha firmado Roger Deakins. Y también la han mantenido a flote dos premios técnicos, el de mezcla de sonido y efectos visuales. Otros dos, los de montaje de sonido y montaje, han sido para Le Mans 66.

Esta 92 edición de los Oscar también ha bañado en oro a Taika Waititi, premiado por el guion adaptado de Jo Jo Rabbit; a Elton John y Bernard Taupin, creadores de Im going to love me again, la canción de 'Rocketman', y ha reconocido el vestuario de 'Mujercitas' y el maquillaje y la peluquería de El escándalo.