Zaragoza vivirá un intenso noviembre con sabor a jazz

Con una gala inaugural muy especial en los cines Palafox donde Jordi Sabatés recordará a Buster Keaton y a Segundo de Chomón se pondrá de largo el Zaragoza Jazz Festival en una trigésimo sexta edición en la que sigue apostando por llegar a un buen número de puntos de la ciudad. Así, si bien el epicentro de la cita volverá a estar en el Auditorio de Zaragoza, el jazz también recorrerá otros lugares como el Centro Cívico Delicias, Harinera ZGZ, La casa amarilla, Cálamo y el Rock & Blues, entre otros lugares.

La Dirty Dozen Brass Band será la encargada de abrir este año el club de jazz en el que se convierte tradicionalmente la sala Multiusos y lo hará con un concierto en el que estará acompañada por Daniel Ferruz Quartet. Será el 15 de noviembre solo un día antes de que Sara McKenzie coja el protagonismo en una velada que promete y que abrirá la Álex Doñagueda Band.

McKenzie acaba de publicar este año Secrets of my heart, un disco que documenta la brillantez creciente de McKenzie al interpretar los estándares de jazz del siglo 20 con su afición por crear composiciones de primera calidad que seguramente se convertirán en estándares de jazz en el siglo XXI. Este primer fin de semana (de los dos que consta el festival) se cerrará con el concierto de Yellowjackets el 17 de noviembre. Banda fundada hace casi 42 años, con casi 30 discos a su espalda, 17 veces nominada a premios Grammy y ganadora de 2 de ellos, cuyos integrantes han escrito algunas de las mejores líneas de la historia de la música.

AVISHAI COHEN TRÍO

El tramo final del Zaragoza Jazz Festival lo abrirá un doble concierto de Avishai Cohen Trío y Abe Rábade Trío el 21 de noviembre, un día antes de recibir a una de las estrellas del ciclo, el portugués Salvador Sobral. París-Lisboa, último trabajo del protugués, incluye siete canciones en portugués de las cuales dos son duetos con invitados de lujo y por los que Salvador profesa una profunda admiración: António Zambujo con quien presenta una versión de Mano a mano y Luísa Sobral junto a la que interpreta Prometo não prometer una canción de la propia Luisa.

John Scofield & Jon Cleary teloneados por The Cominmens actuarán el 23 de noviembre en la sala Multiusos y el festival se cerrará el domingo, 24 de noviembre, con la barcelonesa Andrea Motis que pondrá de largo su proyecto Do outro lado do azul, dedicado a Brasil. n viaje hacia una tierra llena de alegría musical de la mano de Andrea Motis y su fiel Joan Chamorro Quartet junto a invitados especiales de categoría. Músicos de un lado y otro del océano nos presentarán temas principalmente brasileños de raíz y tradición, con ritmos como el balaio, el choro y la samba, entre otros.

Una de las patas importantes del festival siempre han sido las sesiones dedicadas a los más pequeños y este año volverán a celebrarse. Por un lado, el 23 de noviembre tendrá lugar Jazz for kids y al día siguiente la actividad Jazz en familia, ambas en la sala Luis Galve del Auditorio.

Ya están a la venta las entradas para todos los conciertos y también los abonos (90 euros para los conciertos de la primera semana, 110 para los de la segunda y 185 euros para todas las actuaciones) en la taquilla del Auditorio de Zaragoza, en Ibercaja y a través de la propia web del Zaragoza Jazz Festival.

ACTIVIDADES PARALELAS

La descentralización del festival y que el jazz llegará a más puntos de la ciudad fue uno de los objetivos que se marcó la cita hace ya unos años y este año vuelve a apostar por la misma línea. Así, unos días antes de su arranque oficial, el 8 de noviembre, el Centro Cívico Delicias acogerá el concierto de The Troupers Swing Band. El autobús del swing volverá a salir, en esta ocasión, el 10 y el 17 de noviembre para anunciar la cita con Lambroten Bass Band poniendo música en su interior mientras que se rendirá homenaje a Coco Fernández en el Teatro Principal el día 27 del mismo mes en una emotiva gala.

Habrá también conciertos en lugares como la librería Cálamo y La casa amarilla de la capital aragonesa así como una masterclass de Abe Rábade en el Conservatorio Superior de Aragón y un taller de ilustración y jazz en Harinera ZGZ.