Díaz reivindica la importancia que adquirirá Trabajo bajo su vicepresidencia

Yolanda Díaz ha reivindicado este miércoles el peso que va a tener el Ministerio de Trabajo en el Gobierno de coalición al estar bajo el amparo de su vicepresidencia. En el acto de traspaso de competencias, donde ha recibido de manos de Pablo Iglesias la cartera de vicepresidenta tercera, Díaz ha señalado que seguirá trabajando para reconstruir el panorama laboral y, haciendo gala del diálogo que ha caracterizado su acción en el Gobierno, ha agradecido a sindicatos y patronal el compromiso para alcanzar acuerdos.

"Nunca antes como ahora, bajo el amparo de esta vicepresidencia, el ministerio de trabajo había adquirido el peso y relevancia política en el seno del Gobierno de España", ha sentenciado Díaz que, desde ahora, actuará como líder del sector morado del Ejecutivo. "No estaríamos aquí si no fuese por las personas trabajadoras de este país, a ellas me debo y a ellas hoy les tendemos las manos", ha subrayado antes de apuntar que "nada se construye sobre la precariedad y la desigualdad" y que trabajará por "transformar" el mercado laboral.

Díaz se ha dirigido a los principales líderes de la patronal y de los sindicatos para agradecerles su compromiso con el diálogo: "Gracias por vuestra generosidad, por el esfuerzo, por vuestra voluntad compartida de encontrar siempre soluciones y llegar siempre a acuerdos".