El ex jefe jurídico del BBVA guarda silencio sobre Villarejo

El que fuera responsable de los Servicios Jurídicos del BBVA para España y Portugal entre 2006 y 2013, José María Crespo, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar sobre los contratos entre la entidad financiera y las empresas del comisario José Manuel Villarejo, asunto por el que estaba citado como investigado en la Audiencia Nacional.

Crespo fue citado junto a otros cuatro directivos y ex directivos del banco para comparecer el pasado mes de noviembre pero solicitó un aplazamiento y había sido convocado hoy. Al igual que la decena de investigados por su implicación en la firma de aquellos contratos que se extendieron a lo largo de una década e implicaron pagos por encima de 10 millones de euros, Crespo se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que esta pieza de la macrocausa 'Tándem' está bajo secreto y no ha tenido acceso a las actuaciones.

'CASO BBVA'

Sólo el expresidente del banco Francisco González, el que fuera responsable de Real State Antonio Béjar y la propia representación jurídica de la entidad han roto esta tónica y se han avenido a responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y en el 'caso del BBVA', también corrupción en lo negocios.

Crespo, que según avanzó 'Vozpopuli' y confirmó Europa Press, se ha desvinculado ya de la entidad financiera, dependía jerárquicamente del máximo responsable del área jurídica del banco en aquel momento, el también imputado Eduardo Arbizu, a quien se relaciona con encargos a Villarejo como la investigación acometida sobre el presidente de Ausbanc, Luis Pineda.