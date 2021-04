Illa pide "coraje" a ERC para explicar "lo que dice en privado" sobre JxCat

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha pedido a ERC que tenga "coraje", que admita que su alianza con JxCat ha fracasado y que explore una suma "alternativa" de izquierdas: "Es tan sencillo como decir en público lo que se dice en privado", ha dicho. En declaraciones a Efe, el presidenciable socialista ha sostenido que "hay una mayoría de izquierdas en el Parlament" -PSC, ERC y los 'comuns' suman 74 escaños- y que, por lo tanto, el obstáculo para abordar una alternativa a un nuevo pacto independentista no es una cuestión "aritmética, sino de voluntad".

"No es un problema de suma, no nos equivoquemos, todos sabemos sumar y restar. Es un problema de voluntad, de entender la realidad política, económica y social del momento, y de tener el coraje de reconocer que esta vía -la coalición ERC-JxCat- no ha funcionado. Lo que yo digo es: no nos reprochemos nada, vamos a abrir una nueva. Y digo más: es tan sencillo como decir en público lo que se dice en privado", ha subrayado.

Illa insiste en que la mejor opción para abrir una nueva etapa en Cataluña que dejase atrás "diez años de decadencia" sería un Govern formado por PSC y En Comú Podem, de "servidores públicos y centrado en tres objetivos: superar la crisis sanitaria generada por la covid, reactivar la economía y poner en marcha un plan de reconstrucción social". Sin embargo, esta coalición solo podría salir adelante con la hipotética complicidad de ERC, pese a que durante la campaña se comprometió a no pactar con los socialistas.

El veto al PSC

Desde el primer minuto, el candidato del PSC criticó este compromiso adquirido por ERC, JxCat y la CUP, que él definió como "la foto de Colón del independentismo", comparándola con la manifestación que protagonizaron en 2019 en Madrid el PP, Cs y Vox en contra del Gobierno de Pedro Sánchez.

Para Illa, al ahondar en la política de bloques en Cataluña, ERC está insistiendo en una "vía muerta", que solo lleva al "fracaso" y a la parálisis gubernamental, una actitud que considera especialmente preocupante en un contexto de pandemia. "Necesitamos ya un Govern, llevamos más de seis meses en funciones", ha denunciado.

A su entender, la investidura fallida de Pere Aragonès es la prueba fehaciente de la "falta de entendimiento" entre ERC y Junts: "El candidato, para decirlo muy suavemente, no ha salido airoso de este debate en términos políticos, e incluso podría leerse como una humillación que se ha infligido a ERC".

Illa ha hecho hincapié en que Aragonès tuvo que explicitar a JxCat que, si es elegido 'president', no aceptará ninguna "tutela", en una alusión velada al expresident Carles Puigdemont. Según ha remarcado, "la presidencia de la Generalitat es un órgano decisorio unipersonal muy importante y lo elige el Parlament, nadie más". "¿Se imagina al presidente de España diciendo 'a mí no me tutelarán'? Es obvio, faltaría más. Me parece sorprendente que haya que hacer esta afirmación, muy revelador del tipo de debate que está habiendo y, al mismo tiempo, muy triste".