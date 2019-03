Juicio del 'procés' / Últimas noticias

11:26h.

"Sobre la 1 decidimos ir al despacho de la señora Garriga. Que habiendo finalizado los despachos electorales procediéramos al despacho de la señora Garriga, que estagba en la octaba planta. Llamo de nuevo al magistrado porque los detenidos seguían sin llegar porque no podían acceder, no se permitía la conducción. Sobre la 1.30, ya iniciado el registro de la señor Garriga, comparece el teniente de la Guardia Civil y me dice que había tenido varias entrevistas con el señor (Jordi) Sànchez y me dijo que las condiciones que le impuso para permitir el acceso al edificio no eran aceptables", ha relatado. "El oficial me dijo que incluso contando con la posibilidad de desplazar a la multitud, las condiciones eran formar un pasillo humano, formado por civiles, a través del cual podían acceder al edificio los detenidos. Creo recordar que en una situación de libertad, sin esposas, sin conducción, entrando libremente. El teniente dijo que no era asumible por seguridad jurídica ni por la integridad de los detenidos", ha añadido.