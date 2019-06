Zapatero pide un fallo que no frene el diálogo

José Luis Rodríguez Zapatero se pronunció ayer sobre las sentencias del juicio del procés. El expresidente del Gobierno se mostró a favor de que las condenas a los líderes independentistas «no comprometan el diálogo» político. Aseguró que el fallo de los jueces del Tribunal Supremo será «decisivo», y pidió recibirlo «con racionalidad». «Deseo, respetando al Tribunal Supremo, una sentencia que nos permita recuperar la necesaria y saludable convivencia», dijo.

El expresidente es el primer político que se pronuncia sobre la conveniencia de unas sentencias no excesivamente contundentes. Y no solo eso: cuando le preguntaron, en una entrevista en Rac-1, si habría que conceder indultos a los dirigentes políticos si son condenados, respondió que está «a favor de que se estudie si lo piden».

Zapatero tambén reveló que mantuvo una breve conversación telefónica con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, desde la prisión antes de que iniciara el juicio del procés. El exlíder socialista no quiso dar detalles de la conversación con Junqueras. No desveló, por ejemplo, si este contacto se produjo cuando el exvicepresidente del Govern estaba ingresado en la prisión catalana de Lledoners o en la madrileña de Soto del Real. Sí concretó que la conversación telefónica duró apenas un minuto, en la que Junqueras le transmitió su apuesta por el diálogo para solucionar la crisis catalana. «Me pidió que defendiéramos la vía del diálogo. Me dijo que ellos [ERC] estaban a favor del diálogo», aseguró.

Según explicó el expresidente, una persona de la que no reveló la identidad le pasó el teléfono para hablar con Junqueras. Preguntado por si volvería a mantener una conversación con el líder de ERC, Zapatero respondió que sí. «Hay que hablar», resumió. También dijo que informó de esta charla al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «pero no directamente».

En cambio, Zapatero explicó que no ha hablado con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, aunque precisó: «Tenemos algún amigo muy común y alguna vez me ha dirigido algún mensaje». En su opinión, la situación del expresident puede ser «más complicada de gestionar» que la de los presos.

CONTRA EL REFERÉNDUM / El expresidente del Gobierno se definió como un «militante del diálogo y del entendimiento con Cataluña» y, defendió que solo en un «contexto de diálogo» se podrán alumbrar «soluciones» para el conflicto catalán.

Por ello, se mostró dispuesto a participar en un «debate público» sobre Cataluña, y pidió a los partidos soberanistas que «no implementen un plan de acción independentista». También rechazó celebrar un referéndum de autodeterminación porque, a su juicio, sería una salida falsa: «La democracia es convivencia, no es contarse, es acordar».

Después de la entrevista, el diputado del PP en el Parlament Santi Rodríguez acusó a Zapatero de haberse erigido como el «relator y mediador entre el Gobierno y ERC», y aseguró que las declaraciones del expresidente prueban que ERC y el PSOE están en conversaciones para que los republicanos se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez.