Zapatero reclama que Barcelona sea la capital mundial de la paz

Cinco días después de que Pedro Sánchez devolviera a Barcelona la cocapitalidad cultural que perdió con Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero ha apostado porque sea también la capital mundial de la paz. Lo ha hecho en un encuentro con Jose Montilla y Jaume Collboni en la sede del PSC de Barcelona, que se ha convertido en una oda a la capital catalana y al diálogo entre la Generalitat y la Moncloa.

"No hace falta que nadie la nombre cocapital, porque ya lo es. Barcelona tiene autoridad por sí misma", ha señalado Zapatero. Tras lamentar que "la suma de procés y PP" haya supuesto una década de parálisis, ha reclamado intentar recuperar "estos 10 años perdidos en cuatro, y aún podría ser en menos tiempo". "Barcelona no puede conformarse con ser la capital de Cataluña", ha señalado Zapatero, insistiendo en que se convierta en el referente mundial "de la paz, convivencia y la no violencia". El expresidente español ha evocado la figura de Ernest Lluch y ha confesado como la manifestación en Barcelona por la paz y el diálogo tras el asesinato del exministro le dejó una profunda huella. "Nada será posible en el progreso si no recuperamos y enriquecemos una cultura de la paz y la convivencia para resolución de los conflictos", ha vaticinado Zapatero, que en los últimos tiempos ha intentado mediar en conflictos como el venezolano. "Con riesgos de violencia cada vez más amplios, la principal tarea es la de la paz. Por Lluch y por la paz, capitalidad de la paz para Barcelona".

Collboni ha pedido recuperar el diálogo y los puentes que se tendieron cuando Zapatero y Montilla gobernaban en la Moncloa y la Generalitat. "Es una reivindicación de un etapa de hegemonía, pero no de nostalgia", ha señalado, reclamando subir la moral y recuperar la ambición. "Necesitamos que vengan de fuera y nos recuerden 'ey, sois Barcelona'". Montilla ha pedido "recuperar el tiempo perdido en la medida que se van despejando los nubarrones, no solo de la crisis sino de la división de la sociedad catalana y también entre la catalana y la española". Consciente de que el concepto de cocapitalidad "despierta recelos" en algunos sectores, Montilla ha puesto el ejemplo de Alemania, donde hay ministerios e instituciones en varias ciudades. Defendiendo la apuesta de Zapatero por la capitalidad mundial de la paz, el 'expresident' ha reivindicado Barcelona como "ciudad de acogida".