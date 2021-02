La Corte Penal Internacional es competente para juzgar posibles crímenes de guerra israelís en Palestina

La Corte Penal Internacional ha anunciado su jurisdicción para investigar los posibles crímenes de guerra cometidos en los Territorios Palestinos. Esta decisión histórica permite al Tribunal de la Haya examinar los hechos ocurridos en la Franja de Gaza, la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este a partir del 2014. Con el foco puesto en la guerra en Gaza y la política de asentamientos, los magistrados empezarán a investigar no solo a funcionarios israelís, sino también de Hamás y la Yihad Islámica. El primer ministro Binyamin Netanyahu y el actual ministro de Defensa, Benny Gantz, son algunos de los israelís que podrían estar bajo el escrutinio de la corte.

"Esta decisión es una victoria para la justicia y la humanidad, para los valores de la verdad, la equidad y la libertad, y para la sangre de las víctimas y sus familias”, ha celebrado el primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh. Por dos votos frente a uno, la CPI se declaró el viernes competente para investigar los delitos cometidos en Palestina, sin que ello presuponga considerarla como un Estado ni determinar sus fronteras. El fallo abre el camino para una investigación de los hechos cometidos desde el 13 de junio del 2014.

Hace un año, en diciembre del 2019, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, presentó una solicitud al tribunal para investigar los crímenes de guerra. "Hay indicios racionales para proceder a una investigación sobre la situación en Palestina", dijo entonces, "estoy convencida de que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, la franja de Gaza y Jerusalén Este". Ante la disputada situación legal sobre el terreno, Bensouda solicitó que los jueces se pronunciaran sobre la jurisdicción de la corte en el territorio.

📢#ICC Office of the Prosecutor welcomes the judicial clarity provided by Pre-Trial Chamber I on the scope of the territorial jurisdiction of the ICC in the Situation in Palestine⤵️ pic.twitter.com/7gjVW5QNcB