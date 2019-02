Maduro quiere ser "presidente de España" para "acabar con la élite corrupta"

El líder chavista Nicolás Maduro volvió a desplegar sus dotes de humorista al señalar el martes que desea presentarse a las elecciones presidenciales que se celebrarán en España el próximo 28 de abril para "dar una revolcada" a la "élite corrupta".

"Estoy pensando en postularme a las elecciones en España para darle una revolcada a toda la clase política a toda la élite corrupta de España y decir: 'Fuera corruptos!'", ha señalado Maduro en la Asamblea Internacional de los Pueblos que apoyan la Revolución Bolivariana.

El mandatario venezolano ha asegurado que si se presentara a las generales ganaría con más del 50 por ciento de los votos. "Tengan la seguridad, porque el pueblo de España quiere un gran cambio y quiere gente valiente, honesta, al frente del Gobierno", ha recalcado.

Maduro también ha asegurado que el pueblo español está en contra del "intervencionismo internacional, acompaña a Venezuela en su lucha por la dignidad y admira la lucha de la revolución bolivariana".

No es la primera vez que el líder chavista realiza este tipo de bromas. Durante la campaña electoral española del 2015, gastó una broma similar que tuvo como blanco de sus ataques al entonces presidente Mariano Rajoy.

Sr. Rajoy no acepte eso, no nos meta en su campaña, haga su campaña, si usted quiere ser presidente otra vez demuéstrele a los españoles que tiene capacidad, no nos meta en su campaña, déjenos en paz, refirió.

En contra de la prensa

Maduro ha acusado a los medios de comunicación españoles de mentir sobre la situación en Venezuela y ha señalado que dedican demasiado tiempo al asunto. "La gente debe aburrirse mucho en España porque España tiene suficientes problemas para que estén dedicados 24 horas del día a mentir sobre Venezuela", ha añadido, según información recogida por la agencia Europa Press.

Venezuela se encuentra sumida en una grave crisis política desde el 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamó "presidente encargado" del país tras denunciar la ilegalidad del nuevo mandato de Maduro.