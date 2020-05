Sabio como los salvajes

Shabaka & The Ancestors / ‘We Are Sent Here By History’

IMPULSE / UNIVERSAL

Genuino habitante musical de ese espacio simbólico que el sociólogo Paul Gilroy llama Atlántico negro, el saxofonista y clarinetista Shabaka Hutchings (Londres, 1984) reparte su talento artístico entre los grupos Sons Of Kemet, con el que reformula materiales caribeños, vibraciones africanas, patrones de jazz, golpes de funk y aleteos balcánicos; y The Comet Is Coming, artefacto sonoro que ancla sus orígenes en artistas como Sun Ra, Can y Alice Coltrane, y Shabaka & The Ancestors (un quinteto de músicos sudafricanos), propuesta más arraigada en el jazz, pero en la que no faltan ingredientes procedentes del trabajo de sus otras formaciones.

Esa última banda es la que ahora nos ocupa. Tras un primer álbum ('Wisdom of Elders'), editado en 2016, vuelve ahora a las andadas con el fascinante 'We Are Sent Here By History', su segundo álbum, del que Shabaka dice que «es una meditación sobre el hecho de nuestra próxima desaparición como especie; una reflexión desde las ruinas, desde el incendio».

Y desde luego incendiario sí que es. Siyabonga Mthembu canta (en en inglés, zulú y xhoxa), en ocasiones próximo al 'spoken word', y es el autor de los textos que puntúan un trabajo que viene a ser como los libros que le gustaban a Kafka: un soberbio puñetazo en la nuca. Y en la boca del estómago podríamos añadir.

Shabaka &The ancestors no dan tregua, ni en las vibrantes y enloquecidas piezas que suenan como si fuesen free jazz caribeño sin serlo, ni en las composiciones más tranquilas en las que la melodía te cala hasta los huesos. Son historias escritas con música, narraciones de 'griots' del siglo XXI, pues el legado sonoro africano está incrustado en el ADN de todas las piezas. 'We Are Sent Here By History' es una tormenta, con sus truenos, sus relámpagos, su lluvia y sus rayos. Una auténtica barbaridad. ¡Escuchen!

Y también...

Martín Buscaglia / ‘Basta de música’

LOVEMONK

Diez años hacía que ese uruguayo francotirador no publicaba disco nuevo en solitario. Pero Martín está de vuelta (y media) con 'Basta de música', una apuesta de concepción compleja, instrumentación sencilla y resultados brillantes. Sus textos parecen que no dicen, pero ojo. Y sus músicas recrean folclores y transformaciones. Buscaglia es como un antropólogo galáctico.

Orkesta Mendoza / ‘Curandero’

GLITTERBEAT

Militante durante años en Calexico, Sergio Mendoza en es el artífice de la singular orquesta que lleva su nombre, formación que es tanto una formación de rock con resonancias latinas, como un grupo latino con acentos roqueros. 'Curandero' (acertado título para estos tiempos), su nueva entrega discográfica, encandila con su espléndida combinación sonora transfronteriza.

Sages Comme Des Sauvages / ‘Luxe Misère’

ZAMORA LABEL

¿Experimentación folclórica? Podríamos definir así el trabajo de Sages Come Des Sauvages, dúo formado por Ava Carrère (franco-americana) e Ismaël Colombani (franco-griego). Su segundo disco, 'Luxe Misère' es una deliciosa y chispeante incursión personal y abierta en la música popular maloya, de Isla de Reunión, y cuenta con la sección rítmica del admirado Danyèl Waro.