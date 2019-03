Un joven cambia las condiciones precarias de la empleada de una gasolinera tras denunciarlas en redes

23.40 de la noche. La dependienta de una gasolinera trabaja a la intemperie porque el local está haciendo una reforma. Un hombre lo hace público en las redes sociales, quejándose del trato a esta joven por el hecho de que su jefe "no quiere perder productividad". Su queja, viral, ha dado resultado.

¡¡¡¡¡¡POR FAVOR MÁXIMA DIFUSIÓN!!!!!!!! 23:40 de la noche. Esta dependienta se tiene que quedar toda la noche trabajando a la intemperie haciendo turno en una gasolinera de @Repsol porque están haciendo una reforma en el local y el jefe no quiere perder productividad. pic.twitter.com/Ls9T4kuTCr

Según explica el joven, Javi Rubio, esto estaba sucediendo en la gasolinera de Repsol del barrio de Huelin en Málaga. Lo que inició con un tuit y una alerta de "máxima difusión" fue creciendo, aportando más información al respecto. Así, compartió un vídeo en el que se ven las condiciones en las que estaba trabajando esta mujer.

Esto es una vergüenza absoluta. He estado hablando con la dependienta y no han sido ni para ponerle una pequeña caseta, lleva ya dos noches y ya ha tenido varios incidentes. pic.twitter.com/yBuXKxDIuv

El tuitero se preguntaba cuántas leyes estaría violando esta empresa.

Yo no sé cuantas condiciones laborales estará violando con esta mamarrachada, pero ya no es ni por eso. Es por la seguridad de la pobre chica, que no han sido ni para ponerle un guardia de seguridad.