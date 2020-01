Las series clave para la semana del 13 de enero

Además de la muy recomendable 'Avenue 5', nueva creación de Armando Iannucci para HBO, la próxima semana se estrenan o recuperan bastantes otros títulos a tener en cuenta. Aquí cuatro pistas adicionales.

Confianza ya no tan ciega

No recomendamos la décima! temporada de 'Larry David' por lo buena que fue la anterior (fue realmente terrible), sino por el grato recuerdo que todavía queda de las seis primeras. Hay que estar preparado para un posible 'comeback' del cocreador de 'Seinfeld', antiguo maestro de la comedia de la vergüenza y la ineptitud social. HBO, desde el lunes, día 20.

Animación y comedia sin límites

El martes es un gran día para quienes creen en la televisión como deporte de riesgo: llegan a España, por primera vez bajo demanda, todas las temporadas de los títulos más sonados de Adult Swim, el bloque de programación para adultos de Cartoon Network. Del clásico del delirio 'Robot Chicken' a la majestuosa 'Samurai Jack', pasando por la imposible comedia de oficina 'Your pretty face is going to hell', hay mucho por descubrir o repescar. HBO, desde el martes, día 22.

Regresa un icono de la ci-fi

Casi dos décadas después de 'Star Trek: Némesis', Sir Patrick Stewart saca del retiro al querido almirante Jean-Luc Picard. La trama de 'Star Trek: Picard' cruza las repercusiones de algo sucedido en la citada película del 2002 (la caída del androide Data) y algo sucedido en la dirigida por J. J. Abrams en el 2009 (la destrucción de Romulus). El célebre novelista Michael Chabon es el 'showrunner' de esta atrevida primera temporada, en la que vuelven también Brent Spiner como Data y Jeri Ryan (de 'Voyager') como Siete De Nueve. Prime Video, desde el 24 de enero.

Morales dirige a Taylor-Joy

COSMO recupera, algo más de dos años después de su estreno en Reino Unido, 'La casa de las miniaturas', drama de época con Anya Taylor-Joy (la revelación de 'La bruja') como aristócrata venida a menos que decide arreglar su vida con el ricachón equivocado. Es uno de los últimos trabajos en la tele británica del catalán Guillem Morales, al que debemos bastantes joyas de la antología oscuramente cómica 'Inside No. 9'. COSMO, sábado, día 25, maratón de tres capítulos a partir de las 15.30 h.