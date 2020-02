Lambán pedirá un ministerio en Zaragoza si Barcelona tiene la capital cultural

Lo de los 80 millones si son de Aragón, habrá que reclamarlos. De acuerdo. Lo de la descentralización de los Ministerios... es otra cuestión. Para dar ejemplo había que vaciar el Pignatelli y mandar a algunos Consejeros/as a Teruel y a Huesca y por qué no a Calatayud, Tarazona, Daroca, Calamocha, Monzón, Barbastro, Biescas, Jaca, Sabiñánigo, Ejea, Tauste, Alagón... en fin, la locura o... la incoherencia. Esa demanda me parece muy populista, pero absolutamente fuera de lugar, por no decir delirante.