La Ruta del Vino Somontano ha lanzado la campaña No te dejes el vino que ha presentado acompañada de las dos entidades que colaboran en su desarrollo: la Asociación de Hostelería y Turismo de Huesca y TuHuesca.

La iniciativa, que permitirá a los clientes de los restaurantes llevarse la botella de vino que no se acaben durante la velada, se aplicará en 60 establecimientos de la provincia de Huesca.

La campaña pretende romper la barrera que supone en muchas ocasiones para el cliente llevarse el vino del restaurante, por no atreverse a pedirlo, o porque el restaurante no le ofrece la posibilidad de hacerlo. Está dirigida a las personas que no saben si pedir la segunda botella, porque quizá no se terminen el vino, a los que van con un acompañante que no bebe vino, a los que les apetece probar algo nuevo, o preferirían una botella de un vino concreto, pero saben que no va a consumirla entera.

La Ruta del Vino Somontano ha creado unas bolsas de papel, que ha repartido en los 60 restaurantes colaboradores, para que se ofrezca la posibilidad al cliente de no dejarse el vino, llevándose la botella en esa bolsa.

Esta nueva acción de la Ruta del Vino se difunde a través un espot protagonizado por el actor Rafa Maza transformado en su personaje Fabiolo que recorre los establecimientos y territorio de este club de producto.