La jornada, dirigida a todos los públicos, ha sido inaugurada a las 12.00 por Joaquín Olona, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, quien ha destacado la labor del CRDO Campo de Borja en la recuperación de esta variedad de vino autóctona, a quien ha dedicado unas palabras: “Hay que reconocer la visión que tuvisteis para que la garnacha sea reconocida en todo el mundo”. Además, ha puesto de relieve que “el sector del vino sustenta más de 4.000 familias en Aragón, porque está vinculado al modelo de agricultura familiar y tiene un gran arraigo en el ámbito cooperativo”. Y añade: “Es el sector más internacionalizado de nuestra agroalimentación”.

Otro de los asistentes al acto de presentación, que ha contado con la actuación de la Coral Turiasonense, ha sido Pedro Feliciano Tabuenca, diputado delegado del Monasterio de Veruela de la Diputación de Zaragoza, quien confía en que la muestra sea “un gran éxito” y que atraiga la visita de numerosos zaragozanos y aragoneses. Por su parte, Chema Lasheras, presidente de Horeca Restaurantes Zaragoza, ha señalado que “la restauración y el vino son la pareja ideal. Desde Horeca queremos seguir siendo prescriptores de los grandes vinos de nuestra tierra y la garnacha es el maridaje perfecto para la propuesta gastronómica de nuestros restaurantes”.

Olona apela a la necesidad de reorientar la política de reestructuración del viñedo para proteger a las viñas viejas

El consejero de Agricultura ha participado en la presentación de la XVIII Muestra de Garnachas, que cuenta con la presencia de las 12 bodegas de la D.O. Campo de Borja en el espacio Aura de Zaragoza. "No podemos seguir desincentivando a las viñas viejas. Es un reto difícil, pero que asumo y me comprometo a impulsar a través del apoyo público", ha dicho durante su intervención.

Olona ha reconocido que incorporar un especial mimo, cuidado y protección a las viñas viejas para evitar el arranque puede suponer "nadar a contracorriente" en el actual escenario vitivinícola español, ya que se está apostando por la calidad, por la renovación varietal y no por este tipo de viñedo. "Si hoy es lo que es la garnacha en el mundo es gracias a Aragón y, muy particularmente, gracias a Borja. Ahora, lo que nos toca es defender, proteger y cuidar a las viñas viejas porque son uno de los grandes valores que estamos exportando", ha añadido el consejero.