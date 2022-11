“Tres ceros nunca supieron tan bien”. Con esta declaración de intenciones, Cervezas Ambar presenta ahora la única cerveza tostada cero alcohol, cero azúcares y cero CO2 del mercado: Ambar Triple Zero Tostada. Ante una sociedad cada vez más consciente y cuidadosa con su nutrición y con el medio ambiente, Ambar amplía su gama apostando por una categoría que comenzó como pionera en España en los años setenta y en la que no ha dejado de innovar desde entonces para ofrecer opciones de disfrute de las cervezas sin alcohol.

En palabras de Antonio Fumanal, maestro cervecero y responsable de I+D, “la levadura es nuestro principal aliado para eliminar el azúcar de esta cerveza que fermenta completamente. La tecnología juega su papel al garantizar que se ha transformado en alcohol y que es eliminada totalmente del producto final”. A diferencia de otras cervezas, Ambar Triple Zero Tostada se elabora evaporando el alcohol lentamente a baja temperatura y a baja presión para mantener sus propiedades cerveceras intactas. La elaboración de Ambar Triple Zero Tostada se realiza con una variedad de maltas que le confieren su sabor, cuerpo y aroma personal, llenando la cerveza de matices aromáticos, estructurando su firmeza y su gran post gusto para una experiencia diferente en una 0’0. El resultado es una cerveza tostada, con más cuerpo, más aroma y unos ingredientes como la fibra que le confieren una personalidad única. Todo ello sin azúcares derivados de su elaboración y de una manera más respetuosa con el medioambiente. Con cero alcohol, cero azúcar y cero CO2 (emisiones neutras), Ambar Triple Zero Tostada se convierte en la primera cerveza consciente en esta categoría. Las emisiones de su elaboración que no han podido ser evitadas, son compensadas completamente.