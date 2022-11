Lasca negra, el único establecimiento especializado en trufa negra de Zaragoza, está de aniversario, justo cuando comienza la temporada de trufa. Hace cinco años, su propietaria, María Jesús Blanco, decidió emprender su negocio con la necesidad de dar a conocer la trufa negra en un territorio del que es el mayor productor mundial: Aragón. "He conseguido muchos de los retos que me propuse al principio y estoy muy contenta y orgullosa del trabajo realizado. Para mí es fundamental que el consumidor tenga toda la transparencia e información posible del producto que va a comprar y les ayudamos a tener un consumo más responsable. En Lasca fomentamos los alimentos de ámbito local y nos encanta descubrir, a todo el que decide entrar en nuestra casa, los maravillosos productos que tenemos en Aragón, sobre todo la trufa negra, y también en León. Yo soy leonesa y en Lasca no pueden faltar tampoco los productos de mi tierra".

Actualmente, y aunque hay varias tiendas que venden productos con trufa, Lasca negra es la única de Zaragoza que cuenta con un espacio de elaboración de producto artesano con trufa natural y en la que facilitan información sobre este hongo, como sus usos en la cocina y diferentes consejos. Elaboran mermelada de cebolla asada con trufa y mistela, crema de boletus con trufa, arroz con trufa, queso brie trufado, hamburguesas, mortadela de ternasco, longaniza, butifarra, etc., "todo, por supuesto, trufado. Todos nuestros productos contienen un 4% de trufa negra fresca". Trufa negra, pero también vino, queso, pastas, chocolate, conservas, embutidos, café, etc. A la hora de seleccionar los productos que incluye en su tienda, les gusta hacerse "cómplices" del proceso de creación que ha llevado ese alimento, de su historia. Para María Jesús, esa conexión entre productor y consumidor, en definitiva, esa transparencia "es vital para que el cliente contribuya al desarrollo de su propia región". Además de la tienda especializada, cuentan con la Sala del Gusto y la Emoción. Un espacio versátil que permite realizar diferentes formatos para descubrir la gastronomía, como catas y talleres de cocina, y fusionarlo con otras formas de arte, como la pintura, la literatura o la música. Semanalmente organizan actividades privadas, como eventos de empresa, cumpleaños o reuniones familiares, y públicas a las que es posible apuntarse.