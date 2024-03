Este viernes comienza la tercera edición del Mes del Ternasco asado, que se prolongará hasta el 31 de marzo en restaurantes, carnicerías, supermercados e hipermercados de la comunidad aragonesa y sus provincias limítrofes. El número de establecimientos participantes ha crecido un 40% hasta alcanzar los 71 distribuidos por todo el territorio, con 86 propuestas diferentes, sumando los asados tradicionales y los no clásicos.

Un certamen cuyo objetivo principal reside en «destacar el papel del Ternasco asado como plato referente de la gastronomía aragonesa» e incentivar el consumo de la carne rosa tanto en restaurantes como en casa». Lo que, según la organización, el CR de la IGP Ternasco de Aragón, se está cumpliendo con creces, debido a la repercusión mediática de los restaurantes premiados y el incremento de participantes, especialmente en Huesca y Teruel.

En torno a las propuestas gastronómicas se articulan ofertas y promociones en carnicerías, supermercados e hipermercados, con especial atención a quienes ofrecen platos preparados; y un concurso popular con premios de menús gratis para dos en los establecimientos ganadores, solo por compartir su #ternascoasado.

Se entiende por Ternasco asado tradicional aquel plato elaborado y servido con cualquier parte con hueso de Ternasco de Aragón IGP asado en horno y acompañado por patatas panadera. Y por no tradicional a los asados que no cumplen dichos requisitos: lingotes deshuesados, cortes deshuesados y rellenos, los acompañados por guarniciones y salsas alternativas, etc.

Dos equipos de jurados profesionales, dirigidos por Javier Robles, presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón y Maestro del Cordero, están ya visitando los establecimientos participantes para elegir las mejores propuestas. Los ganadores se conocerán en la entrega de premios del jueves 21 de marzo. Se premiará al mejor Ternasco asado no tradicional de Aragón, y al mejor Ternasco asado tradicional de cada provincia y de Aragón.

La mayoría de los restaurantes que participan en la categoría tradicional proponen la clásica Paletilla de Ternasco de Aragón asada con patatas panaderas, aunque alguno, como la Torre del Salvador de Teruel, se decanta por la pierna asada. Entre las innovaciones, el zaragozano Palomeque ofrece un Jarrete de Ternasco de Aragón lacado al horno, relleno de sus manitas, en cama de puré de boniato asado y ají amarillo, el Lingote de ternasco en su propio jugo, que elabora La Fábrica de Solfa, en Beceite, o el Lingote con ajoacite y setas del Ba de Chistau, de La Capilleta, en Plan.

Los mejores arroces

Tras el éxito del mes del Chuletón, el pasado octubre, Bodegas San Valero pone en marcha un nuevo festival gastronómico dedicado a los mejores arroces, Viñarroz. A partir de este viernes y hasta finales del mes de marzo, los clientes podrán disfrutar de los arroces más tradicionales e innovadores en 67 establecimientos de Zaragoza y provincia.

Los arroces se ofrecen siempre con una botella de vino joven de la gama Particular de Bodegas San Valero ‒Particular Garnacha, Particular Chardonnay & Moscatel de Alejandría y Particular Garnacha Rosé‒, mientras muchos bares y restaurantes añaden un entrante y un postre para crear un completo menú. «Particular es un homenaje a los viticultores que hacían vino y lo guardaban para su consumo particular. Dejaban siempre el mejor vino para casa», explicó en la presentación de Viñarroz el responsable de marketing de Bodegas San Valero, Javier Domeque.

Entre las propuestas presentadas en esta primera edición se encuentran arroces de pescado, marisco, verduras y carne, risottos, arroces melosos y caldosos, paellas, arroces negros y croquetas de arroz. Es el caso, por ejemplo, del Arroz mantecado de boletus, pollo y langostinos de Aída Gastro, el Risotto de Mari con salsa carbonara, huevo poché y rúcula crujiente del El Patio de Betty, el Arroz de conejo y caracoles de Jena Montecanal o el Arroz de rape, boletus y alcachofas de Bulebar Zentro.

Para la celebración de estas jornadas, Bodegas San Valero se ha unido con Arroz Brazal, la arrocera del pirineo que cultiva este producto en Ejea de los Caballeros, Sádaba y Alcolea de Cinca, siendo su buque insignia la variedad nouvo maratelli, idónea para preparar paellas, risottos y arroces al horno.

Además de presentar la primera edición de Viñarroz, Bodegas San Valero anunció que se volverá a celebrar el mes del chuletón ante la gran acogida de la propuesta, así como del vino 8.0.1 con el que se maridaba. Durante el mes de octubre se incrementaron las ventas de este vino un 86% respecto al mes anterior.