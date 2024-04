Una ciudad como Zaragoza que mantiene un idilio con las hamburguesas desde hace décadas parecía una parada obligada para elegir a la mejor de España. Eso ha debido de pensar la organización de The Champions Burger o quizás la buena respuesta de público que obtuvo la competición el pasado año, cuando recaló durante su IV edición en la zona Expo.

Sea por el motivo que sea, las mejores hamburguesas continuarán a orillas del Ebro el duelo que comenzó hace un mes en Murcia y que ya ha pasado por Córdoba y Alicante. Zaragoza será la cuarta fecha, donde la veintena de aspirantes tratarán de convencer al mayor número de zaragozanos desde el interior de sus food trucks instaladas en el Parque Macanaz del 4 al 14 de abril.

Cinco participantes jugarán en casa. Con mayor o menor tiempo asentados en la ciudad, Nola Smoke, Mai Tai Exótico, 2GO Burger, The Fitzgerald y Hype no son desconocidos para los zaragozanos, una variable que podría condicionar la valoración de todos aquellos que se se animen a probar las creaciones gastronómicas. El resto de participantes en este The Champions Burger este 2024 son: Jenkin’s, La Muralla, Moflete, El Tarantín Chiflado, Torriko, Rico, Vacarnal, Circo, Soul, Umbrella, Gottan, Ciriaco, Tokio, The Berty’s, Guinness, The Ranch Smoke House, Street Food Burger, Dak Burger y El Barco by La Cocina del Pirata & Moa.

Hall of Burger con Eneko Fernández

Zaragoza contará con un espacio denominado "Hall of Burger", donde los restaurantes La Muralla y Jenkin’s, que se alzaron con el título de "Mejor hamburguesa de España" y "Mejor hamburguesa de Europa" en 2023, respectivamente, ofrecerán sus originales propuestas. Pero no se las podrá votar, “estarán indultadas”, y pasarán directamente a participar en la final de Europa.

En esta zona también estará Moflete, local del reconocido youtuber Joe Burger, y se incorpora el food truck de "Guinness Burger", con la propuesta gourmet del zaragozano Eneko Fernández, ganador del programa MasterChef 11, y La Cocina del Pirata, del youtuber Sergio Enciso.

Entrada gratuita

La entrada a este evento gastronómico será libre y no faltará la música para ambientar el espacio. La inauguración será el jueves 4 a las 19 horas y, a partir de ahí, el horario será de lunes a jueves de 18 horas a medianoche y viernes, sábado y domingo entre el mediodía y la medianoche de manera ininterrumpida.

Para votar, el cliente deberá escanera el código QR impreso del ticket tras realizar el pedido para valorarla y así computar el voto. Entre todos los participantes ser sorteará un viaje a Nueva York.

Después de Zaragoza, ya están confirmadas las fechas de Madrid, Barcelona y Sevilla. A partir de ahí todavía restan 9 fechas por confirmar, incluida la de la final, que se celebrará del 2 al 12 de octubre.