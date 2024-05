Los restaurantes están aprendiendo rápidamente las nuevas vías de darse a conocer de forma exprés. Lograr hacerse virales en redes sociales va a servir para traer clientela a tu local y que el negocio vaya viento en popa durante algún tiempo. Esta ha sido la estrategia de la Pizzería da Francesco de Zaragoza con establecimientos en el paseo Fernando el Católico y la calle Graus.

El establecimiento zaragozano ha logrado ser conocido en toda España en la última semana después de dar a conocer a través de sus redes sociales la gran parte de la receta del plato estrella de la casa: la Pizza Vulcano. Se trata de una pizza con forma de volcán que es servida en la mesa a los comensales echando literalmente fuego por el cráter. La publicación lleva un millón de reproducciones en Instagram.

La pizza Vulcano, que solamente se puede comer en Zaragoza, se prepara de la siguiente manera. La base es normal, tomate y se le empiezan a echar los ingredientes. En primer lugar, mozzarella 100% italiana, bastantes champiñones para "darle sabor", queso emmental, gorgonzola italiano. Más tarde, el propietario del local empieza con la carne: spianata calabrese y bastante jamón dulce. "Hay un par de ingredientes más, pero no los voy a decir porque sino os empezáis a copiar y eso no me gusta. Así venís al local a probarla y siempre hay sorpresa", explica el chef en el vídeo viral.

Por último, hay que cerrar la pizza por encima con más masa, se le echa un poco de tomate y oregano en lo que va a ser el cráter antes de meterla al horno. Cuando ya ha salido, se prende con un mechero la punta de la pizza y es servida con fuego en la mesa. Tiene un precio de 33,80 euros e incluye dos bebidas.

La Pizzería da Francesco está realizando un gran trabajo en redes sociales dando también un protagonismo a sus clientes. El negocio ya ha sorteado incluso un viaje a Italia y promete tener una de las salsas más picantes de toda Zaragoza.