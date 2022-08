Continúa la polémica por el bulo viral sobre el supuesto caso de viruela del mono en el metro de Madrid. Después de que el inmunólogo Alfredo Corell desmontara en 'Todo es mentira' el relato del médico que señaló en Twitter a un hombre por las lesiones en sus piernas, el propio afectado habló este miércoles en directo con Marta Flich para defenderse y dejar claro que nunca ha padecido la enfermedad.

Miguel Ángel Muñoz quiso comenzar explicando que, durante su infancia, recibió la vacuna contra la viruela porque en aquella época "se nos vacunaba a todas las personas". Además, aseguró que jamás ha mantenido ninguna conversación con el autor del hilo que se propagó rápidamente por Twitter: "Ese señor nunca se ha dirigido a mí ni me ha preguntado".

El hombre, que padece neurofibromatosis, añadió que no le importa hablar abiertamente de su enfermedad "porque hay otras personas que también la sufren y pueden ser señaladas por cualquier motivo". La propia Flich afirmó que el programa ha contrastado su versión, ya que dispone de la documentación médica que acredita su enfermedad dermatológica.

Debido a esta dolencia, Miguel Ángel sufre principalmente dos síntomas que no dudó en mostrar ante las cámaras: "Tengo manchas de color café y genero tumores en los brazos, en el estómago y en la espalda". Por otro lado, lamentó que debido a su exposición en redes sociales pueda sufrir "alguna agresión".

"Para evitar problemas, hay que hacer algo con este señor que va de médico cuando no tiene conocimientos", añadió el afectado, que está dispuesto a emprender medidas legales contra él: "Quiero denunciar pero ahora mismo tengo una deuda con el banco porque me he tenido que arreglar la boca. Me gustaría contactar con un bufete de abogados para que lleve el caso y que se lleve la parte que quieran, pero quiero que esa persona reciba su castigo".