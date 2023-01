Es, sin duda, el tema del día. Shakira está en boca de todos por su nuevo tema junto a Bizarrap, repleto de indirectas (muy directas) hacia Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

"Estás con una igualita que tú" o "me dejaste de vecina a la suegra, la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda" son solo algunas de las demoledoras frases que contiene BZRP Music Sessions #53, título del tema del que todo el mundo habla este jueves y que ya supera los 22 millones de reproducciones.

De hecho, hasta Ana Rosa Quintana se ha pronunciado sobre la canción en el arranque de su programa. Dejando a un lado la política, la presentadora ha reaccionado a la canción del momento: "En nuestra redacción hoy no se canta otra cosa". "Shakira ha soltado una verdadera bomba nuclear con su nuevo tema", ha afirmado.

La periodista ha apuntado que "no hay frase que no sea un ataque directo" a Piqué: "Y no solo se refiere a él, también a su novia Clara Chía". Ya en la mesa de debate, ha ampliado sus impresiones sobre la canción: "Es desde el principio hasta el final. No se deja absolutamente nada". "Hay que tener mucho cuidado con...", ha dicho entre risas y sin terminar la frase.

Después de que un colaborador planteara la posibilidad de que Piqué lance una réplica, Ana Rosa ha sido clara: "Después de esto, yo creo que lo mejor es que se calle un poquito".