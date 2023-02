Rara vez dos aragoneses coinciden en First Dates, pero el destino juntó a Mario y Karina en una de las citas más sorprendentes de este inicio de 2023. El comienzo de la velada dejó ya algunas de las frases que no decepcionaron a los telespectadores.

Mario llevó la iniciativa en la presentación explicando a su cita que era de origen colombiano, pero que vivía en Calanda (Teruel). La geografía le jugó una mala pasada a Karina que no supo colocar en el mapa a la localidad turolense famosa entre otras cosas por el melocotón o por la Rompida de la Hora en Semana Santa. "Calanda, eso está en Madrid no?, cuestionó la joven con una sonrisa en la boca segundos antes de afirmar que su familia era de origen armenio, pero ella vivía en Zaragoza.

Tras el pequeño error, los nervios le jugaron una mala pasada a Karina que comenzó a reírse de una forma poco tradicional. En el careo con las cámaras, Mario admitió que su "risa era un poco extraña, pero que al mismo tiempo le gustaba".

Ya en la mesa, los dos dejaron atrás los nervios iniciales e iniciaron una fluida conversación para conocerse más a fondo. El turolense le contó que tenía una empresa de marketing digital, pero su mayor afición era cantar y actuar en salas y pueblos. Esta faceta no le gustó a Karina porque admitió que era muy celosa y que no se llevaba bien con las mujeres por lo que solo tiene amigos.

La joven quiso conocer un poco más acerca de los orígenes de Mario preguntándole si Colombia es un país tan peligroso como enseñan las películas. "Es un país muy bonito", le cortó el calandino a su cita.

Después de este tenso momento, Mario quiso demostrarle a Karina su versión más musical por lo que se levantó de la mesa, cogió un micrófono y entonó un tema de música urbana llamado 'El capo'. Sin embargo, esta iniciativa no le gustó nada a la zaragozana. "He pasado más vergüenza yo que tú".

Esta cita llena de vaivenes dejó una decisión final en la que todo era posible. Mario fue sincero frente a las cámaras admitiendo que le gustaría tener una segunda cita con Karina porque le había gustado "la extraña risa". La joven fue más rotunda al decirle que no porque no había sentido "atracción física" por lo que no quería repetir.