El pasado 11 de mayo, Ana Rosa Quintana comunicaba a los espectadores que iba a ausentarse unos días de su programa. "Voy a ver si pongo mis cosas en orden", comentó la presentadora sin dar más detalles sobre los motivos por los que iba a permanecer unos días apartada de la televisión. Finalmente, este miércoles ha reaparecido al frente de su magacín matinal ('El programa de Ana Rosa') y ha dado explicaciones.

En el arranque de la entrega de hoy, antes de leer su habitual editorial, Ana Rosa se ha dirigido a cámara para saludar a los espectadores y hablar sobre lo ocurrido: "Bueno, que me he tomado... Dije tres días, pero han sido tres días más otros dos".

"Pero también les tengo que decir que el lunes y el martes no los he utilizado en planchar, que ya he planchado todo lo que tenía que planchar, sino que he aprovechado para hacerme mis revisiones anuales", ha revelado la periodista.

Ana Rosa, que estuvo casi un año alejada de su programa a causa de un cáncer de mama, ha confirmado que todo está en orden: "Ya saben ustedes que, cuando uno tiene cáncer, tiene que estar siempre pendiente de lo que ocurre. Y les tengo que comunicar que todo ha salido estupendamente". "O sea que, hasta el final del verano ya estoy tranquila", ha finalizado.

Ana Rosa, a las tardes de Telecinco

Ana Rosa también trabaja estos días en su nuevo proyecto para Telecinco, un programa que arrancará previsiblemente en septiembre para recoger el testigo de 'Sálvame'. El pasado lunes, en declaraciones a los medios, reveló que tanto ella como su equipo ya trabajan en el formato: "Nos vamos a poner a pensar qué vamos a hacer. Una vez que tengamos el proyecto, lo presentaremos a la cadena y habrá que llegar a acuerdos".

Asimismo, reconocía que en estos momentos "todo está muy en el aire": "Yo de momento seguiré haciendo mi programa hasta el verano". "Quedan cuatro meses", apuntaba para insistir en que aún queda mucho tiempo por delante para poder formular un espacio que pueda atraer a los espectadores.