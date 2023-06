'Sálvame' llega este viernes a su final después de haber revolucionado las tardes de Telecinco durante 14 años. Aunque hasta ahora no había dicho nada sobre su cancelación, Paz Padilla ha acabado pronunciándose sobre la desaparición del formato en el que trabajó durante más de una década. A pesar de que su relación con el mismo no finalizó en buenos términos, la humorista les ha dedicado unas buenas palabras a sus excompañeros.

En una entrevista con Semana, Padilla pone en valor la huella que va a dejar 'Sálvame' en la televisión: "Yo pienso que tienen que estar muy felices porque sabemos cómo es la televisión y todo sube y baja, es un ciclo, así que tienen que estar felices de haber formado parte de este programa que ya ha pasado a la historia".

"Salvo el de Jordi Hurtado no hay tantos tan longevos, tienes que quedarte con la suerte de haber formado parte de esa historia", apunta la presentadora: "Una vida es muchas vidas, eso lo he aprendido muchas veces yo, y hasta aquí llega una etapa y luego toca hacer otra". Además, echa un vistazo al pasado para hablar de su propia experiencia en el medio: "Yo estuve en 'Crónicas Marcianas' hace veinte años y todos nos hemos reinventado. Manel Fuentes, Carlos Latre, Boris… si hay talento, sobrevivimos".

Paz Padilla también habla en la entrevista de Jorge Javier Vázquez, que lleva un tiempo alejado de la televisión y, salvo sorpresas de última hora, no estará al frente del último programa de 'Sálvame'. La humorista reconoce que no ha hablado con el presentador porque "con Jorge Javier no hablaba nunca", pero asegura que solo tiene buenos deseos para él: "Que esté bien y que sea feliz".

"Yo lo que quiero es que la gente sea feliz, que todo el mundo esté bien y aprenda de lo que le suceda. Yo siempre digo: 'Abraza lo que te suceda y aprende de ello'. Hay que aprender aunque solo sea para que lo siguiente que te venga no te hunda", añade.

Paz Padilla reaparecerá este verano en Telecinco con 'Me resbala', que se estrena en el prime time del martes 27 de junio. Sobre esta experiencia, afirma que se ha sentido como si volviera a tener "12 u 8 años" y destaca que ha sido "muy bonito" por lo que supone: "Ha sido recuperar el humor en la tele". En cuanto a la Chusa, el personaje que interpreta en 'La que se avecina', admite que ha sido "otro regalazo". "Soy una mujer con mucha suerte", apunta.