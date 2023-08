Un nuevo caso de abuso sexual azota a la televisión de EEUU. El reality 'Below Deck Down Under', en el que se narra la vida de una tripulación a bordo de un barco de lujo tuvo que intervenir el pasado 8 de agosto teniendo que sacar por la fuerza a uno de los tripulantes que se había acostado desnudo con otra concursante inconsciente.

Todo ocurrió a raíz de una fiesta que montaron un grupo de personas que habían alquilado la embarcación. La tripulación organizó una fiesta para conmemorar el trabajo realizado lo que provocó que Margot, la víctima del abuso sexual, terminase en la cama tras encontrarse indispuesta. En ese momento, Luke, el agresor, se dirigió al camarote de Margot en paños menores e intentase meterse en la cama mientras ella se encontraba inconsciente. El equipo de producción reaccionó de inmediato sin mucho éxito, ya que Luke les impidió el paso. "Luke, Luke, hey, Luke. Tenemos que bajarte. Tengo que sacarte de aquí porque ella quiere irse a la cama", alertaban al tripulante. Aesha, otra integrante del yate, pidió auxilio al resto de los presentes y confesó: "Luke quería aprovecharse un poco de la borrachera de Margot. Estaba bastante fuera de sí. Lo siguiente que sé es que se ve la luz y Luke sale corriendo desnudo de la cama de Margot. Ella estaba completamente inconsciente", explicó. Un día después, el capitán reunió a toda la tripulación para analizar la situación. El encargado deicidió despedirlo por violar el consentimiento. Luke aceptó la decisión y confesó estar muy decepcionado. El joven no fue el único afectado, Laura otra compañera, también fue apartada por acoso a otro compañero.